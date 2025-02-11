Üsküdar\'da AVM\'de Yangın Çıktı

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ÜSKÜDAR'da bir AVM'nin eksi 1'inci katındaki metro girişinde yangın çıktı. Bina boşaltılırken, yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Acıbadem'de bulunan bir AVM'nin alt katındaki metro girişinde yangın çıktı. AVM'nin eksi 1'inci katı dumanla dolarken, binadaki müşteri ve çalışanlar panikle dışarı kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının, metro girişindeki kapının üzerinde bulunan hava perde motorunda çıktığını tespit etti. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. AVM içerisindeki duman tahliye edildi. Yangının çıktığı metro girişi kullanıma kapatıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.