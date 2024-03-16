Üsküdar'da konteyner yüklü vinç demir platforma çarptı

Üsküdar'da, seyir halindeki konteyner yüklü vincin çarptığı demir platform devrildi.
Alınan bilgiye göre, Harem sahil yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 CFR 817 plakalı konteyner yüklü vinç, demir platforma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle platform yere devrildi. Kazada yaralanan olmadı.
Belediye ekiplerinin platformu kaldırmasıyla duran trafik akışı normale döndü.
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