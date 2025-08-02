Üsküdar\'da Tanker Kazası: Yolda Sıkıntı

Üsküdar'da yokuştan inen akaryakıt yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazada tanker şoförü yaralanırken, yolda park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu. Tankerden sızan akaryakıt nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Özbek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 UH 051 plakalı akaryakıt yüklü tanker, yokuşa girdiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve devrildi. Devrilen tanker, sokakta park halinde olan 34 DUZ 121 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazada tankerden sızan akaryakıt sebebiyle sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.