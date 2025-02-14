Üsküdar'da Toprak Kayması: İki Bina Boşaltıldı - Son Dakika
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Üsküdar'da Toprak Kayması: İki Bina Boşaltıldı

Üsküdar\'da Toprak Kayması: İki Bina Boşaltıldı

Üsküdar'da meydana gelen toprak kayması sonucu tedbir amaçlı olarak iki bina boşaltıldı. Bina sakinleri, geceyi akrabaları ve otellerde geçirmek üzere yerleştirildi.

14.02.2025 05:57  Güncelleme: 06:02
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ÜSKÜDAR'da, 4'er katlı iki binanın bahçesinin bulunduğu alanda toprak kayması meydana geldi. Binalar tedbir amaçlı boşaltılırken bina sakinleri, geceyi geçirmek üzere akrabalarına ve çevredeki otellere yerleştirildiği öğrenildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak'ta yaşandı. 4'er katlı 2 binanın bahçesinin bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Kopan toprak kütlesi, geçen yıllarda taş ocağı olarak kullanıldığı öğrenilen alana yığıldı. Sesleri duyan bina sakinlerinin ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası 2 binada bulunan 9 daire, tedbir amaçlı boşaltılırken giriş katlarda bulunan 3 dükkan ise mühürlendi. Boşaltılan binalarda yaşayan bazı bina sakilerinin geceyi geçirmek üzere akrabalarına gittiği, bazısının ise çevredeki otellere yerleştirildiği belirtildi.

'BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE UYANDIK'

Boşaltılan binada yaşayan Ömer Faruk Düztaş, "Olay saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Büyük bir gürültüyle uyandık. Yaklaşık 10-15 dakika sonra bir gürültü daha duyduk ve toprak kayması olduğunu fark ettik. Binanın bahçesinde 2-3 metrelik bir toprak kayması yaşandı. AFAD ve belediye ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Tedbir amaçlı binayı boşalttık. Binanın durumu ise yarın netlik kazanacak. Tahliye edilen vatandaşlar akrabalarına ve çevredeki otellere gittiler, çok şükür dışarda kalan olmadı." dedi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Üsküdar, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da Toprak Kayması: İki Bina Boşaltıldı - Son Dakika

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