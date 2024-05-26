Üsküdar'daki kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Üsküdar'daki kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 10 şüpheli tutuklandı

Üsküdar\'daki kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 10 şüpheli tutuklandı

Ünalan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana gelen silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

26.05.2024 23:09
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Üsküdar'daki bir kahvehanede 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

"BİZE PUSU KURDULAR"

Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Özcan Sokak'ta, 23 Mayıs'ta, bir kahvehanede yaklaşık 40 kişinin bir araya gelmesinin ardından meydana gelen silahlı çatışmaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Aralarında olaya karıştığı ve silah kullandığı tespit edilen F.Ö. ile kahvehane işletmecisi C.Y'nin de bulunduğu 12 zanlının Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden biri, polis ekipleri eşliğinde Çevik Kuvvet otobüslerine bindirildiği sırada "Bize pusu kurdular." ifadesini kullandı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 10'u tutuklama, 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 10 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Çocukları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sonrası iki grup, 23 Mayıs'ta aile büyüklerinin de katılımıyla Ünalan Mahallesi'ndeki kahvehanede bir araya gelmişti. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kahvehaneden başlayıp sokak ile caddeye taşan silahlı çatışma sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Üsküdar, Olaylar, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'daki kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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