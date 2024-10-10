Üsküdar\'ın 2025 Bütçesi Onaylandı

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Üsküdar Belediyesinin 2025 yılı bütçesi, bir önceki yıla göre 4 milyar lira artışla 9 milyar lira olarak onaylandı.

Üsküdar Belediye Meclisi toplantısı, 1. Başkanvekili Mithat Özdemir yönetiminde belediye hizmet binasında yapıldı.

Toplantıda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı ile 2025 Yılı Performans Esaslı Bütçe Taslağı üzerine sunum yaptı.

Stratejik Plan Çalıştayı'nı katılımcı bir anlayışla gerçekleştirdiklerini belirten Dedetaş, halkın ihtiyaç ve beklentilerini de anketler ve mahalle toplantılarıyla ölçtüklerini kaydetti.

2025 Mali Yılı Performans Programı'nı hazırlarken, 2025-2029 Stratejik Planı, 12. Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile uyumlu bir çalışma yaptıklarını anlatan Dedetaş, performans programını; Toplumsal Güçlenme, Dayanıklı Yapı Stoku ve Kent Dokusu, Yeşil Ağ ve Altyapı, Kültür, Erişilebilirlik, Kalkınma ve Yönetişim temaları altında belirleyerek bütçelendirdiklerini aktardı.

Merkezi idare gelirleri yükseldi

Gelir-gider denkliği sağlanan 2024 bütçesinin ek bütçelerle 5 milyar 500 bin lira olduğunu hatırlatan Dedetaş, 2025 bütçesi ve gider kalemlerine ilişkin şöyle konuştu:

"Belediyemizin 2025 yılı bütçesi, Mahalli İdareler Yönetmeliği'ne göre hazırlanmış ve 9 milyar Türk lirası olarak belirlenmiştir. Personel giderlerimizin toplamı 3 milyar 537 milyon lira olup, bütçemizin yüzde 39'unu oluşturmaktadır. Mal ve hizmet alımları için ayırdığımız bütçe, ÜSPER personel hizmeti alımı hariç 2 milyar 600 milyon TL olup, gider bütçesindeki oranı yüzde 29'dur. Cari transferler için yaklaşık 470 milyon tutarında bütçe ayırdık. Sermaye giderlerimiz, yani yatırıma ayrılan bütçemiz 1 milyar 373 milyon liradır. ÜSPER vergi ve SGK borçlarına istinaden 200 milyon lira tutarında bir sermaye transferi öngörmekteyiz. Bütçemizin yüzde 9'una denk gelecek şekilde Mali Hizmetler Müdürlüğü içerisinde 800 milyon lira yedek ödenek ayırmış bulunmaktayız."

Bütçe gelirlerinin; vergi, teşebbüs, mülkiyet, merkezi idareden gelen paylar ve sermaye gelirlerinden oluştuğunu anlatan Dedetaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vergi gelirlerimizi, bütçemizin yüzde 30'unu teşekkül edecek şekilde 2 milyar 709 milyon lira olarak planladık. 2024 yılı bütçesinde vergi gelirlerimiz bütçemizin yüzde 27'si kadardı. Merkezi idareden alınan payların bütçemizdeki ağırlığı yaklaşık yüzde 26 oranında iken, tutar olarak da 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. 2024 yılında 1 milyar 290 milyon lira öngörülmüş olup, 9 aylık gerçekleşen 930 milyon liradır. Arsa ve konut satışlarından beklediğimiz gelir 2,2 milyar TL'dir ve bütçemizin yüzde 24'üne tekabül etmektedir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimizin bütçe içindeki payı ise yaklaşık yüzde 12'dir."

Bütçeye yönelik eleştiriler

Bütçeye ilişkin söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, CHP'nin seçim öncesi "Biz değişti." söyleminin seçim sonrası üstenci ve nobran bir hale büründüğünü söyledi.

Belediye yönetiminin hizmete odaklanmak yerine hizmet üreten sivil toplum kuruluşlarıyla kavgaya tutuştuğunu belirten Gültekin, "Personeli kucaklayacağı yerde hukuksuzca kadro kıyımına başlayıp herkesle mahkemelik olan, deprem tehdidi altında yaşayan bir şehirde inşaatları yaptırtmamak için her türlü zorluğu çıkartan bir yönetimle karşı karşıyayız. Ayrıca hiçbir dönemde görmediğimiz şekilde resmi sıfatı olmayan şahıslara belediyede başkan yardımcısı odası ve yetkisi tahsis edildiğini CHP iradesiyle gördük."

Cumhur İttifakı olarak şehrin sahipsizliğine kol kanat germeye ve merkezi idare imkanlarıyla dönüşümü sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Gültekin, yönetimin hayırlı işlerinde destekçisi olarak güzel muhalefet örneği sergileyeceklerini kaydetti.

AK Parti Grup Sözcüsü Vefa Yunus Taylan da bütçede personel harici mal ve hizmet alımlarının tutarının 3 milyar liraya yakın olduğunu ve bunların "belirsiz kalemler" adıyla müdürlük bütçelerinin altında sıralanması dolayısıyla bir şeffaflık bulunmadığını ifade etti.

Taşınmaz satışlarının bütçede önemli bir yer tutmasının, CHP'nin önceki dönemlerde yaptığı eleştirilerin yersiz olduğunu gösterdiğini ifade eden Taylan, çalıştaya da dar bir çevre dışında meclis üyeleri, siyasi partiler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının davet edilmediğini belirtti.

Oylama sonucu 2025 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.