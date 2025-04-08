Usta: ABD'nin Gümrük Vergileri Türkiye'yi Olumsuz Etkileyecek - Son Dakika
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Usta: ABD'nin Gümrük Vergileri Türkiye'yi Olumsuz Etkileyecek

Erhan Usta, ABD'nin gümrük vergilerini artırmasının Türkiye ekonomisine ciddi zarar vereceğini belirtti.

08.04.2025 17:34
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Haber: Halil Yatar

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, ABD'nin gümrük vergilerini artırmasından Türkiye'nin olumsuz etkileneceğini ifade ederek, "Hükümet olup bitenin farkında mı? Bana göre değil, şu anda hükümet tarafından yapılan açıklamalar işin ciddiyetini bence anlayamamış durumdalar. Türkiye bürokrasisiyle, siyasetiyle bu son gelişmelere iyice hazırlanmalıdır. Kendisine bir yol haritası bulmalıdır. ABD'nin gümrük vergilerini arttırma trendi Türkiye ekonomisini ciddi ölçüde olumsuz etkilemeye gebe bir durumdur" dedi.

Usta, ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok ülkeye yönelik gümrük vergilerini artırma kararını, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Usta, şunları söyledi:

"ABD yeni Başkanı Trump, küreselleşmenin ABD'ye zarar verdiğini düşünerek bütün dünyaya yeni gümrük vergileri salmaya başladı. Çin, Avrupa Birliği başta olmak üzere değişik oranlarda gümrük vergileri koyuyor. Mesela Çin'e yüzde 30'un biraz üzerinde, Avrupa Birliğine yüzde 20, Türkiye'ye yüzde 10 civarında ilave gümrük vergisi koyacağını açıkladı. Bu konu dünya ekonomisini nasıl etkiler, şu anda dünyada bu tartışılıyor. Öncelikle ABD'de olmak üzere dünya genelinde bir resesyona, yani bir durgunluğa, büyümede bir yavaşlamaya yol açması bekleniyor. Bu birinci etkisi olacak. İkinci etkisi ise özellikle ABD'de bir enflasyon artışına neden olacak. Daha sonra hem bu büyümede yavaşlamanın hem de enflasyonun ABD ile sınırlı kalmayıp bütün dünyaya yaygınlaşması da bekleniyor."

"ABD, Türkiye'den ne istiyorsa alıyor"

Türkiye'deki bazı siyasiler ve iktisatçıların, Trump'ın kararından Türkiye avantaj yakalamış gibi değerlendirme yaptıklarını belirten Usta, şöyle devam etti:

"Bir defa bu çok yanlış. Türkiye bundan olumsuz anlamda etkilenecek. Türkiye'ye daha az vergi konulmuş olması bir kısım rakiplerimize karşı başlangıçta bizi bir miktar avantajlı hale getirebilir ama bunun bir garantisi yok. Yani Trump yarın bu yüzde 10'luk vergiyi yüzde 40'a veya yüzde 50'ye çıkartıyorum dediğinde engel olma imkanımız var mı? Yok. Şu anda Türkiye ile ilişkileri iyi. ABD, Türkiye'den ne istiyorsa alıyor. Suriye'de bir terör devletinin kurulmasına, YPG'nin devletleşmesine Türkiye rıza gösterdi. ABD de bunun karşılığında bizim vergimizi düşük tuttu. Yani biz dış politikada dik durmayacaksak; rahibi istediğinde rahibi vereceksek, başka istedikleri olduğunda hepsini yerine getireceksek evet, vergimiz düşük kalabilir. Ancak bu Türkiye'nin dış politikasını onursuzlaştırır. Türkiye'nin bunu kabul etmesi mümkün değil. Dolayısı ile Türkiye'nin tepesinde Demokles'in kılıcı gibi bir vergi tarifesi her zaman duracak. Kimse bizim vergimiz düşük diye sevinmesin.

"Türkiye bu son gelişmelerden olumsuz etkilenecek"

ABD'nin koyduğu bu gümrük vergileri Avrupa ülkelerinde de bir yavaşlamaya neden olacak. Çünkü onların da ihracatlarını azaltacak. Biz Avrupa ülkeleriyle ihracat yapan bir ülkeyiz. Hala biz ihracatımızın çok önemli bir kısmını Avrupa ülkeleriyle yapıyoruz. Avrupa'daki yavaşlama haliyle bizim ekonomimizi de olumsuz etkileyecek. Sadece Avrupa değil, tüm dünyada yavaşlama yaşanacak. Bizim ihracatımız bundan olumsuz etkilenecek. İthalatımızda bence çok fazla bir şey değişmeyecek. Çünkü biz zaten enerji ithal ediyoruz. Enerji ithalatımız hala duruyor. Sermaye malı ihtiyacımız halen duruyor. Ara mal ithal ediyoruz, bu ihtiyacımız da halen duruyor. Dolayısıyla biz zaten ithalatı zorunlu olarak yapmak durumunda kalacağız. Dolayısıyla Türkiye ticaret kanalı da bu son gelişmelerden olumsuz etkilenecek.

"Türkiye bu karardan hem ticaret kanalı üzerinden hem de sermaye kanalı üzerinden olumsuz etkilenecek"

Türkiye'yi daha çok etkileyecek etkileyecek kanal sermaye kanalı olacak. Yani ABD'nin bu tutumu bundan sonra bizim gibi gelişmekte olan ülkelere paranın daha az gitmesi demek. Türkiye kendi büyümesini, kendi kaynaklarıyla finanse edebilen bir ülke değil. 23 yıllık AK Parti iktidarında da Türkiye'nin dış bağımlılığı azalmadı, tam tersine arttı. Bu kadar dış kaynağa bağımlı haldeyken sermaye akımlarının yavaşlamış olmasının bizim büyümemiz üzerinde ayrıca olumsuz etkisi olacaktır. Artı sermaye akımının yavaşlamış olması bizim faiz giderlerimizi artıracak, dış borçlanmanın faizi daha fazla olacak, bu durum yurt içerisinde de faizleri arttıracaktır. Dolar ve döviz kurları üzerinde de olumsuz bir etkisi olacak. Dolar veya diğer dövizler bizim açımızdan daha kıymetli olacak. Dolayısı ile Türkiye bu karardan hem ticaret kanalı üzerinden hem de sermaye kanalı üzerinden olumsuz etkilenecek.

"Türkiye ekonomisini ciddi ölçüde olumsuz etkilemeye gebe bir durum"

Hükümet olup bitenin farkında mı? Bana göre değil, şu anda hükümet tarafından yapılan açıklamalar işin ciddiyetini bence anlayamamış durumdalar. Türkiye bürokrasisiyle, siyasetiyle bu son gelişmelere iyice hazırlanmalıdır. Kendisine bir yol haritası bulmalıdır. ABD'nin gümrük vergilerini arttırma trendi Türkiye ekonomisini ciddi ölçüde olumsuz etkilemeye gebe bir durumdur."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Erhan Usta, İYİ Parti, Politika, Hükümet, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Usta: ABD'nin Gümrük Vergileri Türkiye'yi Olumsuz Etkileyecek - Son Dakika

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