Usta Öğreticilerden Hak Talepleri

Güncel

Ankara'da bir grup usta öğretici, mevzuatta usta öğreticinin görev tanımının yapılması, özlük hakları, sözleşmeli ve kadrolu statüye geçirilmeleri talebiyle basın açıklaması yaptı.

Çankaya ilçesindeki Anıtpark'ta toplanan üyeler adına açıklamayı okuyan Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Federasyonu Genel Başkanı Canan Ünver, yönetmelikte usta öğreticilerin statüsü hakkında bir tanımlama bulunmadığını savundu.

Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 2023 yılı izleme raporlarına göre 11 milyon kişiye eğitim verildiğini ifade eden Ünver, usta öğreticiler olarak taleplerini şu sözlerle dile getirdi:

"Mevzuatta usta öğreticinin görev tanımının yapılması, statüsünün belirlenmesi, özlük haklarının verilmesi, sözleşmeli statüye geçirilmesini talep ediyoruz. Bakanlığın bir an önce halk eğitimi merkezlerinde halkın talebi ve ihtiyacı olan kursların tekrar açılması bu merkezlerin gerçek amaçlarına uygun olarak ve donanımlı yetişkin eğitimini bilen usta öğreticiler ile etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli adımları atması şarttır." ifadesini kullandı.