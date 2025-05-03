Usta Sanatçı Yavuz Top'a Veda - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Usta Sanatçı Yavuz Top'a Veda

Usta Sanatçı Yavuz Top\'a Veda

Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Top, İstanbul'da hayatını kaybetti. Törenle uğurlandı.

03.05.2025 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Top için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Geçen hafta beynine pıhtı atması sonucu İstanbul'da Siyami Ersek Hastanesi'ne kaldırılan ve ameliyata alınan Top, tedavisinin sürdüğü yoğun bakım servisinde 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Usta sanatçı için düzenlenen törene, sanatçı Arif Sağ, Musa Eroğlu, Necla Akben, Erdal Erzincan ile Yavuz Top'un ailesi, sevenleri, arkadaşları ve öğrencileri katıldı.

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, büyük bir ustanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Hayatını Kartal'da geçirmiş, öğrencilerini burada yetiştirmiş, ülkeye, topluma ve kültüre büyük hizmetleri olan hocamızı uğurlamanın bizde derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Hepinize sabırlar diliyorum." dedi.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Recep Ergül, Yavuz Top'un çok yönlü bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yön Radyo'da program yaparken Yavuz ağabey ile pek çok program yapma ve onu yakından tanıma şerefine nail oldum. Pırıl pırıl bir aydın, demokrat bir insan, insanlığın ortak değerlerini savunan, Yaşar Kemal'in tabiriyle insan evrende boyu posu, gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer tutan biriydi. Onun yol arkadaşları Arif Sağ, Musa Eroğlu'ya da uzun ömürler diliyor. Ellerinden öpüyorum."

"Yetiştirdiğin öğrenciler yarınlarımızı aydınlatmaya devam edecek"

Usta sanatçının kızı Ezgi Top, babasının Türk deyişlerine ve ezgilerine sazıyla sözüyle aşık olmuş bir ozan olduğunu ifade ederek, "Yarattığın eserler ve yetiştirdiğin öğrenciler yarınlarımızı aydınlatmaya devam edecek. Sana minnettarım. Hoşça kal. Onu yalnız bırakmadınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sanatçı Arif Sağ da 50 yıllık dostunu kaybettiğini belirterek, "Birlikte uğraştık, zaman zaman kavga ettik, zaman zaman birbirimize küstük. Ama birbirimize ihanet etmedik. Birkaç ay önce evine gitmiştim. Oturduk, muhabbet ettik. Benim hayatımda onun çok ciddi yeri vardı. Oraya gittiğim zaman orada konuşuruz. Sıra bize de geliyor çünkü. Onu çok seviyorum, çok öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Musa Eroğlu ise Yavuz Top'un Türk kültürünün yaşatılmasında önemli isimlerden biri olduğunu, "muhabbet" geleneğini daha ileri götürecek insanlar yetiştirdiğini anlattı.

Usta sanatçının Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin ardından cenaze namazı için Kartal Cem Evi'ne getirildi. Top'un cenazesi kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına katılanlar arasında İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Recep Ergül ile usta sanatçı Orhan Gencebay da yer aldı.

Yavuz Top hakkında

Top, 1950 yılında Erzincan'ın Tercan ilçesinde doğdu. 7 yaşından beri bağlama çalan Top, 1967'de TRT İstanbul Radyosu sınavlarını kazandı ve "Yetişmiş Bağlama Sanatçısı" olarak, hiçbir staj ve kursa tabi tutulmaksızın yayınlara katılmaya başladı.

Halk müziğinin çağdaşlaşabilmesi ve evrensel düzeye gelebilmesi için birçok çalışmaya imza atan Top, 1976'da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarında bağlama hocası olarak 1980'e kadar görev yaptı.

Halk müziği tarihinde ilk kez "çok sesli halk müziği" denemeleri yaparak, televizyon ve radyolarda yayımlanmasını sağlayan Yavuz Top, 7 kişisel, "Muhabbet Grubu" diye bilinen arkadaşlarıyla da 7 albüm çıkardı.

Sanatçı, yurt dışında da halk müziğiyle Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Bestelediği film müzikleri ile çeşitli ödüller alan Yavuz Top, 300'e yakın halk türküsü derleyerek halk müziği repertuvarına kazandırdı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Yavuz Top, istanbul, Güncel, Müzik, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Usta Sanatçı Yavuz Top'a Veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 19:07:18. #7.13#
SON DAKİKA: Usta Sanatçı Yavuz Top'a Veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.