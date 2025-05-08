Hindistan'ın Uttarkashi bölgesindeki Ganganani Kaplıcaları yakınlarında özel helikopter yerel saatle 09.00 sıralarında düştü. India Today'in haberine göre feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, yaptığı açıklamada helikopterin neden düştüğünün araştırılması talimatını verdiğini bildirdi. Olayın özel amaçla kullanılan 7 koltuklu helikopterin Gangotri'ye doğru seyir halindeyken meydana geldiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Hindistan'da helikopter düştü: 5 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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