Uttarakhand'ta Çığ: 57 Kişi Altında Kaldı

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Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde çığ altında kalan 57 kişiden 16'sının kurtarıldığı, diğerlerine ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre yetkililer, Çin'in Tibet Özerk bölgesi sınırına yakın olan eyaletin kuzeyindeki bir yola çığ düştüğünü duyurdu.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre 57 kişinin çığ altında kaldığını, bunlardan 16'sının kurtarıldığını belirtti.

Çığdan etkilenen bölgeye ulaşımın olmadığına, hava koşullarının kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığına dikkati çeken yetkililer, kayıp 41 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.