Üvey Kızına Eziyet Eden Anneye Ceza Onandı - Son Dakika
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Üvey Kızına Eziyet Eden Anneye Ceza Onandı

Üvey Kızına Eziyet Eden Anneye Ceza Onandı
01.07.2025 15:29
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Kayseri'de üvey kızı B.Y.'ye eziyet eden Fatma Y.'ye verilen 5 yıl hapis cezası onandı.

KAYSERİ'de üvey kızı B.Y.'ye (7) hakaret edip, eziyet ederek insan dışkısı yedirdiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Fatma Y.'ye (40), verilen 5 yıl hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Verilen cezayı az bulan Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi savcısının itirazını değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu, oy birliği ile itirazın reddine karar verdi.

Olay, 15 Ağustos 2020 ile 10 Temmuz 2022 tarihleri arasında Kayseri'de meydana geldi. C.Y. (39), oğlu R.Y.'nin (6) 15 Ağustos 2020'de ranzadan düşerek ölmesi sonrası kızı B.Y. ve eşi Fatma Y.'nin davranışlarından şüphelenerek eve ses kayıt cihazı koydu. Ses kayıt cihazında Fatma Y.'nin, üvey kızı B.Y.'ye farklı tarihlerde hakarette bulunup, eziyet ettiği ve insan dışkısı yedirdiği ortaya çıktı. C.Y.'nin şikayeti üzerine eşi Fatma Y. hakkında 'Eziyet' suçundan dava açıldı.

5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Kayseri 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Fatma Y. ile mağdur B.Y. ve babası C.Y.'nin avukatı Mustafa Avşar hazır bulundu. Mahkeme hakimi, sanık Fatma Y.'yi, 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın daha önce mahkumiyetinin bulunması, suç konusunun önem ve değeri nazara alınarak sanığın etkin pişmanlık gösterip, yeniden suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığından sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulamadı.

İSTİNAF KARARI ONADI

C.Y.'nin avukatı Mustafa Avşar sanığın en üst sınırdan ceza alması gerektiği gerekçesiyle karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yaptığı incelemede, mağdur avukatı Avşar'ın istinaf taleplerinin esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi yaptığı incelemede, yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirterek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verdi. Kararın oy birliği ile alındığı belirtildi.

KARARA İTİRAZ

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi savcısı, sanık Fatma Y.'ye verilen 5 yıl hapis cezasını az bularak karara itiraz etti. İstinaf savcısı, insan onuru ile bağdaşmayan mağdurun bedensel ya da ruhsal yönden acı çekmesine ve aşağılanmasına yol açan davranışların ulaştığı boyut, mağdurda meydana gelen yaranın ağırlığı ve eziyetin süresi göz önüne alındığında cezanın üst sınır ya da üst sınıra yakın şekilde belirlenmesi gerekirken 5 yıl hapis cezası verilerek, sanık hakkında eksik ceza tayin edildiğini belirtti. Karar itiraz üzerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu'na gitti.

OY BİRLİĞİ İLE REDDEDİLDİ

İstinaf savcısının itirazının ardından Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu dosyada yeniden inceleme yaptı. Başkanlar kurulu, istinaf savcısının cezanın üst sınır ya da üst sınıra yakın şekilde belirlenmesi gerekirken 5 yıl hapis cezası verilerek, sanık hakkında eksik ceza tayin edildiği yönündeki itirazının oy birliği ile reddine karar vererek, dosyayı yeniden 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderdi. Bu kararın ardından sanık Fatma Y.'ye verilen karar kesinleşmiş oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Üvey Kızına Eziyet Eden Anneye Ceza Onandı - Son Dakika

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