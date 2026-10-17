Uysal, MSCI'ın Türkiye'nin gelişmekte olan piyasa statüsü uyarısını ciddi buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Uysal, MSCI'ın Türkiye'nin gelişmekte olan piyasa statüsü uyarısını ciddi buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uysal, MSCI\'ın Türkiye\'nin gelişmekte olan piyasa statüsü uyarısını ciddi buldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, MSCI'ın 15 Ekim 2026 tarihli kararını Türkiye'nin piyasa statüsüne yönelik ciddi uyarı olarak değerlendirdi. Uysal, bazı endeks değişikliklerinin durdurulmasının bağımsız denetim ihtiyacını gösterdiğini belirtti.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, küresel endeks sağlayıcısı MSCI'ın Türkiye'nin gelişmekte olan piyasalar statüsünün yeniden değerlendirilebileceğine ilişkin uyarısının ekonomik ve kurumsal güvenilirlik açısından ciddi bir işaret olduğunu kaydederek, "Türkiye'nin ihtiyacı, her krizi dış güçlere bağlayan, sorumluluktan kaçan ve sorunları geçici müdahalelerle örtmeye çalışan bir anlayış değildir. İhtiyacımız, bağımsız ve etkin denetim, şeffaf kamu yönetimi, hesap verebilir kurumlar ve herkes için eşit işleyen bir hukuk düzenidir" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, MSCI'nın kararıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin ekonomik göstergelerle açıklanamayacak kadar derin ve çok boyutlu bir güven ve yönetim krizi yaşadığını, sermaye piyasalarındaki gelişmelerin denetim mekanizmalarının etkinliğini sorgulamayı zorunlu kıldığını ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

"Ekonomiden hukuka, sermaye piyasalarından kamu yönetimine uzanan bu tablo, iktidarın yanlış politikalarının, liyakatsizliğin, denetimsizliğin ve kurumları siyasi iradeye bağımlı kılan anlayışın sonucudur. MSCI'ın 15 Ekim 2026 tarihli kararı,sermaye piyasalarımızdaki güven kaybının uluslararası yatırım çevrelerinin de gündemine yerleştiğini göstermektedir. MSCI'ın şeffaflık, fiili dolaşım oranları ve koordineli işlem şüphelerine ilişkin endişeler nedeniyle bazı endeks değişikliklerini durdurması ve ilerleme sağlanamazsa Türkiye'nin gelişmekte olan piyasalar statüsünün yeniden değerlendirilebileceğine işaret etmesi, sıradan bir teknik karar değildir. Bu, Türkiye'nin ekonomik ve kurumsal güvenilirliğine yöneltilmiş ciddi bir uyarıdır.

Yatırım fonları etrafındaki gelişmeler,olağan dışı fiyat hareketleri, likidite sorunları ve yatırımcı kayıpları,sermaye piyasalarımızdaki denetim mekanizmalarının etkinliğini sorgulamayı zorunlu kılmaktadır. Vatandaşlarımızın alın teriyle oluşturduğu birikimlerin korunmasından sorumlu kurumlar görevlerini yerine getirmiş midir? Riskler zamanında tespit edilmiş midir? Piyasa bozucu işlemlere karşı caydırıcı tedbirler alınmış mıdır? Yatırımcı haklarını korumakla yükümlü kurumlar neden güven veren bir tablo ortaya koyamamaktadır?

"ASİL MESELE KURUMLARA DUYULAN GÜVENİN AŞINDIRILMASIDIR"

Her yatırım zararı dolandırıcılık değildir. Ancak piyasa manipülasyonu,koordineli işlem ve yatırımcıların yanıltılması şüphesi taşıyan hiçbir iddia cevapsız bırakılamaz, hiçbir sorumluluk siyasi gerekçelerle örtbas edilemez. Asıl mesele yalnızca borsadaki düşüşler veya birkaç yatırım fonunun yaşadığı sorunlar değildir. Asıl mesele, Türkiye'de kurumların bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne, denetimin tarafsızlığına ve piyasanın adil işleyişine duyulan güvenin sistematik biçimde aşındırılmasıdır. Bir ülkede hukuk güvenliği zayıflamışsa, denetleyici kurumların bağımsızlığı tartışmalıysa, kuralların herkese eşit uygulanacağına ilişkin inanç kaybolmuşsa orada kalıcı yatırım da sürdürülebilir kalkınma da mümkün değildir.

Türkiye'nin gelişmekte olan piyasalar kategorisinden çıkarılması ihtimali dahi yabancı sermaye akımları,uluslararası fonların tercihleri ve şirketlerimizin finansmana erişimi açısından ciddi bir tehdittir. Ancak mesele yalnızca yabancı yatırımcı değildir. Kendi ülkesinin sermaye piyasalarına güvenemeyen, birikimlerinin hangi şartlarda değerlendirildiğinden emin olamayan vatandaşlarımızın yaşadığı güvensizlik, ekonomik istikrar açısından çok daha büyük bir sorundur.

"İHTİYACIMIZ BAĞIMSIZ VE ETKİN DENETİM"

Türkiye'nin ihtiyacı, her krizi dış güçlere bağlayan, sorumluluktan kaçan ve sorunları geçici müdahalelerle örtmeye çalışan bir anlayış değildir. İhtiyacımız, bağımsız ve etkin denetim, şeffaf kamu yönetimi, güçlü yatırımcı koruması, hesap verebilir kurumlar ve herkes için eşit işleyen bir hukuk düzenidir. Unutulmamalıdır ki, bir ülkeye kalıcı sermayeyi çeken günübirlik teşvikler değil, güvenilir kurumlar, hukukun üstünlüğü ve öngörülebilir ekonomi politikalarıdır.

Türkiye'nin üretim gücü, insan kaynağı ve ekonomik potansiyeli bu darboğazı aşabilecek kapasitededir. Ancak ilk şart, kurumların itibarını yeniden tesis etmek ve devleti siyasi iktidarın değil, hukukun ve milletin hizmetinde işleyen bir yapıya kavuşturmaktır. Adı konulmamış bir buhran döneminden geçiyoruz. İktidar eliyle kurumsal çöküş yaşatılıyor. Bu ülkenin ihtiyacı sorunları inkar eden değil, sorunlarla yüzleşen, sorumluluktan kaçan değil, hesap veren, kurumları şahısların iradesine teslim eden değil, bağımsızlıklarını güvence altına alan bir yönetim anlayışıdır. Çünkü ekonomide güven kaybolduğunda yalnızca para değil, geleceğe dair umutlar da kaybolur. Türkiye'nin ihtiyacı günü kurtaran tedbirler değil, hukuku, kurumları ve ekonomik istikrarı yeniden ayağa kaldıracak köklü bir zihniyet değişimidir."

Kaynak: ANKA
Gültekin UysalPolitikaTürkiyeEkonomiFinansGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu 108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
Kışlak yolculuğu faciayla bitti Tüm serveti yok oldu Kışlak yolculuğu faciayla bitti! Tüm serveti yok oldu
Muhabirin zor anları Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı Muhabirin zor anları! Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı
Tartıştığı kocasının otomobiline çekiçle zarar verdi Tartıştığı kocasının otomobiline çekiçle zarar verdi
Arda Güler’den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Mahalleliye bak sen Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı
Aziz Yıldırım’dan Samandıra’ya sürpriz ziyaret İki isimle görüştü Aziz Yıldırım'dan Samandıra'ya sürpriz ziyaret! İki isimle görüştü
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
Fenerbahçe’nin 20 yıllık soyunma odası yenilendi Masrafı yönetim kurulu üyeleri karşıladı Fenerbahçe'nin 20 yıllık soyunma odası yenilendi! Masrafı yönetim kurulu üyeleri karşıladı
Adıyaman’da yüksek sesli müzik kavgası çatışmaya dönüştü: 5 yaralı, 38 gözaltı Adıyaman'da yüksek sesli müzik kavgası çatışmaya dönüştü: 5 yaralı, 38 gözaltı
Cezaevindeki yakını için para verdiğini söylediği kişiyi vurdu, polisi kendisi çağırdı Cezaevindeki yakını için para verdiğini söylediği kişiyi vurdu, polisi kendisi çağırdı
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
18:38
Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür
Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür
18:04
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
17:11
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
16:55
Fransa’da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
16:50
Dünya yıldızından korkutan haber Sedyeyle çıkarıldı
Dünya yıldızından korkutan haber! Sedyeyle çıkarıldı
16:36
Ayazağa’da selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin’in son görüntüleri ortaya çıktı
Ayazağa'da selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'in son görüntüleri ortaya çıktı
16:35
İmamoğlu çapraz sorguda Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
İmamoğlu çapraz sorguda! Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
16:29
Düğünde takı kavgası Gelin ve damadın ailesi birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu
Düğünde takı kavgası! Gelin ve damadın ailesi birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu
16:26
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı!
16:25
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
15:45
Ayazağa’daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
15:01
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu
Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
14:41
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 19:11:10. #7.12#
SON DAKİKA: Uysal, MSCI'ın Türkiye'nin gelişmekte olan piyasa statüsü uyarısını ciddi buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei