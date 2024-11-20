Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Salıpazarı'nda - Son Dakika
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Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Salıpazarı'nda

Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Salıpazarı\'nda

Salıpazarı'nda, imamlarla uyuşturucu bağımlılığına karşı eğitim programı düzenlendi.

20.11.2024 09:46
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Salıpazarı ilçesinde uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eğitim, Salıpazarı Diyanet Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Eğitime ilçedeki camilerde görev yapan imamlar katıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu maddelerin türleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri, ailelerin dikkat etmesi gereken işaretler ve gençlerin bu tehlikeden nasıl korunabileceği konularında bilgi verdi.

Ayrıca katılımcılara, uyuşturucu kullanan kişilerin davranışsal değişimleri ve bu kişilere nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda da rehberlik sağlandı.

Eğitimde, gençlerin uyuşturucu tuzağına düşmesini önlemek amacıyla yürütülen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi de tanıtıldı.

Ekipler, uyuşturucu ile mücadelede teknolojinin kullanımının artırıldığı, vatandaşların da aktif şekilde bu sürece dahil olduğu sistemler hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, buradaki konuşmasında, uyuşturucunun sadece bireyi değil, aynı zamanda aileyi ve toplumu da derinden etkileyen yıkıcı bir tehlike olduğuna dikkati çekti.

Uyuşturucu ile mücadelede devletin bütün birimlerinin etkin şekilde çalıştığını, bu mücadelenin başarıya ulaşmasının toplumun her kesiminin bilinçlenmesiyle mümkün olduğunu vurgulayan Beyazıt, "Uyuşturucu, toplumun temellerini sarsan ciddi bir tehlikedir. Bu mücadelede bilinçlendirme faaliyetleri büyük önem taşıyor. Bu mücadelede imamların da önemli rolü var." dedi.

Kaynak: AA

Salıpazarı, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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