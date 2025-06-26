Uyuşturucu ile Mücadele Etkinliği Çarşamba'da

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, "26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Zübeyde Hanım Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara uyuşturucu ile mücadele ile ilgili bilgilendirmelerde bulunularak, broşür dağıtıldı.

Çarşamba Cumhuriyet Savcısı Murat Çetin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de ve dünyada en çok işlenen suçlardan birinin uyuşturucu madde kullanma suçu olduğunu söyledi.

Gün geçtikçe uyuşturucu maddeye erişmenin yaşının düştüğünü dile getiren Çetin, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini zehirleyen, birçok ailenin yıkımına sebep olan bu illete karşı hem toplumsal farkındalık oluşturmak hem de insanları bundan nasıl kurtarabiliriz amacıyla Bakanlığımız çalışma başlattı. Biz de Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarının paydaşlığıyla hem uyuşturucu madde kullanımı hem de kaçakçılıkla mücadele kapsamında vatandaşlarımızı bilgilendirmek, yaptığımız çalışmaları anlatmak, varsa bu konuya ilişkin olarak çözüm önerilerini almak, yardımcı olabileceğimiz kişiler varsa onlara ilişkin çalışma yapabilmek amacıyla stant kurduk. Çalışmayı yapmamıza ön ayak olan Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürümüz Habil Kanoğlu'na teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Murat Baykut, Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Muhammet Faruk Akyüz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Turgay Ekşi, Çarşamba Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Zekai Varol, Yeşilay ve YEDAM personeli katıldı.