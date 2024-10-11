Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Afyonkarahisar'da uyuşturucu bulunduran 3 zanlı tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

11.10.2024 14:46
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Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama noktasında bir kamyoneti durdurdu.

Ekipler, kamyonetteki K.K, A.T. ile M.Ç'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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