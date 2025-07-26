Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası bir otobüsü ilçe girişinde durdurdu.

Otobüsteki yolculardan E.T'nin üzeri ve eşyalarında yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.