Uyuşturucu Tacirine Tutuklama

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaeli'den Sakarya'ya uyuşturucu ve uyarıcı madde getirileceği ihbarı üzerine bir aracı takibe aldı. Ekipler, Anadolu Otoyolu Adapazarı gişelerinde aracı durdurdu.

Araçtaki C.G. (34) ve O.D'nin (25) üst ile araçta yapılan aramada 150 gram sentetik uyuşturucu ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden C.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, O.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.