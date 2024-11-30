Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Ev sahibi S.D. gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde şüphe üzerine R.B'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde iş yerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde R.G'nin iş yerinde arama yaptı.
İş yerinde ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu ve Silahla 3 Gözaltı - Son Dakika
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