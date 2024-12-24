Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde durumundan şüphelenilen H.Z. durduruldu.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan arandığı belirlenen H.Z'nin üzerinde 6,4 gram sentetik uyuşturucu ve 3 sentetik hap gele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.