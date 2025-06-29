Uyuşturucudan Kurtulma Hikayesi - Son Dakika
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Uyuşturucudan Kurtulma Hikayesi

Uyuşturucudan Kurtulma Hikayesi
29.06.2025 12:02
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M.F.Y, YEDAM desteğiyle bağımlılığını yenip sağlıklı bir hayata kavuştu. Now he dreams of marriage.

Muş'ta 5 yıl uyuşturucu kullanan ve yaşadığı sıkıntılar nedeniyle intiharın eşiğine gelen 33 yaşındaki M.F.Y, Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) aldığı destekle yeniden hayata tutundu.

Arkadaş çevresinin etkisiyle 2016 yılında uyuşturucu kullanmaya başlayan M.F.Y, uzun süre bağımlılıktan kurtulmanın yolunu aradı.

Zor günler geçiren ve 2021'de YEDAM ile yolları kesişen M.F.Y, tedaviye başladıktan bir yıl sonra babasının vefat etmesiyle tekrar madde kullanımına başladı.

Bu sürede büyük bir boşluk yaşayan ve hayatına son vermek isteyen M.F.Y, annesi sayesinde bu düşüncesinden vazgeçerek yeniden YEDAM'a başvurdu.

Buradaki görevlilerce yatılı tedavi edilmesi için Yeşilay Rehabilitasyon Merkezine yönlendirilen M.F.Y, burada katıldığı kurslar ve aldığı danışmanlık hizmetiyle yeniden hayata tutundu.

Yaklaşık 3 yıldır bağımlılıktan kurtulan ve bir işe yerleşerek düzenli bir hayata başlayan M.F.Y, şimdi de mutlu bir yuva hayali kuruyor.

M.F.Y, AA muhabirine, uyuşturucu kullanımına 2016 yılında başladığını söyledi.

Sonrasında madde kullandığı için büyük bir pişmanlık duyduğunu anlatan M.F.Y, şöyle konuştu:

"Arkadaş ortamından dolayı madde kullanımına başladım. Öncesinde nefret ediyordum. Kullanmaya başladıktan sonra bana mutsuzluk ve kurtulamayacağımı anlama hissiyatı verdi. Kaçmak ve kurtulmak isterken daha kötü maddelere bulaştım. Bu süreç 5 yıl devam etti. Aileden yeterli desteği alamadım. Muş'ta YEDAM'ın açıldığını öğrendim ve ilk danışanı oldum. Psikolog Perihan Hanım bana kucak açtı. YEDAM'da yabancı ve misafir değil sanki aileden biriymişim gibi bana kucak açtılar. 2021'de YEDAM'da mücadeleye başladım. Bu süreçte ne madde ne de madde ile bağı olanlarla bağlantı kurdum. Onlarla bağlantı kurmadığım için de madde isteği hiçbir zaman bana gelmedi."

"YEDAM bana kucak açtıktan sonra sağlıklı ve mutlu bir hayat sürdürüyorum"

YEDAM'in kendisine çok iyi geldiğini belirten M.F.Y, "YEDAM sayesinde ailemle barıştım. YEDAM bana kucak açtıktan sonra sağlıklı ve mutlu bir hayat sürdürüyorum. Bu süreçte bana yollar gösterdiler. Psikolog Perihan hocama ne kadar teşekkür etsem az olur. Benim için çok kıymetli biri. YEDAM bana iki yol gösterdi. Biri siyah yol diğeri ise yeşil yol. Bir yıl boyunca YEDAM'da tedavi gördüm ve temiz kalmayı başardım. Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi ile tanıştım. Buradaki eğitimler hep ders ve tecrübe oldu. Sonrasında tekrar YEDAM bana kucak açtı, ayakta tedavim devam etti." ifadelerini kullandı.

Son 3 yılda hiç madde kullanmadığı vurgulayan M.F.Y, şimdi çok güzel bir hayatının olduğunu dile getirdi.

Annesinin kendisi için çok üzüldüğünü ama şimdi bir arada olduklarını anlatan M.F.Y, "Maddeden dolayı 10 gün uyumadığımı hatırlıyorum. Allah bir daha o günleri göstermesin. Annemin ağlamadığı gün yoktu. Yeşilay sayesinde maddeyle olan bağımı kestim. Madde kullanan kişilerle diyalog kurmuyorum. Yolda karşıma elbette ki çıkıyor ama artık onlara 'hayır' diyebiliyorum. Öncesinde 'hayır' diyemiyordum. Madde kullandığımda işim yoktu, hep üzgündüm." dedi.

"Yedinci kattaki evimin penceresine oturup hayatıma ne yazık ki son vermek istedim"

Yaşadığı zorluklar nedeniyle kendine zarar vermek istediğini dile getiren M.F.Y, şunları anlattı:

"YEDAM'da bir yıl tedavi gördüm. Babamın vefatından sonra kısmi kaymalarım oldu. O kısmi kaymalardan sonra ailem bana kötü tutum sergiledi. Cesaretim kırıldığı için baş edemeyeceğim düşündüm. Sonra kendime zarar vermek istedim. Yedinci kattaki evimin penceresine oturup kendi hayatıma ne yazık ki son vermek istedim. O saniye annemin sesi kulağıma geldi ve vazgeçtim. Tekrar YEDAM'a geldim. Beni Yeşilay Rehabilitasyon Merkezine yönlendirdiler. Orada bir süre tedavi gördüm ve iyileştim. Maddeden kurtulduğum için çalışıyorum, işim var. Her gün işten eve, evden işe gidiyorum. Bağımlı olmadan önceki düzenime kavuşmaya başladım. Maddeden kurtulduktan sonra hayatın ne kadar güzel olduğunu anladım. Madde kullandığımda hayat kurma hayallerim yokken şu anda evlilik hayallerim var. Artık bu hayaller bana mutluluk veriyor. Bu illet bırakılabilir, yeter ki kendinize ve yapabileceğinize inanın."

Kaynak: AA

Güncel, Sağlık, Yaşam, NOW, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucudan Kurtulma Hikayesi - Son Dakika

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