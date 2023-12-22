17:42 •
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi•
Telefon görüşmesi yaparken uyuyakalan itfaiyecinin çeşitli görüntüleri
Çin'de depremin vurduğu Gansu eyaletinin Jishishan ilçesinde iki gün boyunca gece gündüz çalışan, aşırı yorgun bir itfaiyeci, yaptığı telefon görüşmesi sırasında uyuyakaldı.
Ekip arkadaşı itfaiyeciyi uyandırmaya çalıştı ancak o sırada görüşmekte olduğu yakını tarafından engellendi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jishishan'dan bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Uyuyakalan itfaiyecinin görüntüleri - Son Dakika