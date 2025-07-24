Uzayda Milli İş Birliği

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 'nda TÜRKSAT ve ROKETSAN arasında uydu fırlatma ve uzay sistemleri alanında iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, "Ülkemizi uzayda, uzay vatanında olma noktasında çok ciddi gayretler var ve oralardayız. Artık yerli ve milli uydumuzla beraber biz uzaydayız. Onun için insanımızla haberleşme güvenliğini sağlamanın ortasında çok ciddi bir mesafe yol kat etti. Şimdi her iki taraftan da oluşan bu bilgi birikimi gücü inşallah iradeyle de imzayla da bağlamış olduk" dedi.

17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT ile ROKETSAN arasında Uydu Fırlatma ve Uzay Sistemleri Alanında İş Birliği Protokolü ile TÜRKSAT arasındaki GEO Uyduları Operasyonel Rehberlik, Destek, İdame, Onarım İş Birliği Protokolü'ne ilişkin imza törenlerine katıldı. İmzalanan Milli Uzay Programı protokolü kapsamında; ülkemizin uzay aracı ve uydu fırlatma ihtiyaçlarının bağımsız karşılanmasına yönelik ortak çalışmalar yürütülmesi, uydu haberleşme altyapısına ait mimarinin kurgulanmasına yönelik çözümler üretilmesi, yerli ve milli uzay teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik ortak AR-GE projeler yapılması, uydu ve fırlatma sistemlerinin test ve entegrasyon süreçlerinde ortak çalışmalar yapılması, ayrıca Milli Uzay Programı hedefleri ile uyumlu etkinlikleri gerçekleştirilmesi, alanlarında iş birliği yapılmasını hedefliyor. Protokol imza töreninin ardından konuşan Bakan Uraloğlu, "ROKETSAN daha çok ismiyle müsemma bir çağrışım uyandırıyor ama ROKETSAN'ın birçok başka işi var. O anlamda biz şimdiye kadar ülkemizin yaptığı hizmetler için kendilerine teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda da uzayla ilgili savunma sanayide yakaladıkları bilgi birikimi, tecrübeyi; uzay tarafları kullanma ile ilgili çok ciddi bir irade ortaya koydular. Bizim için kıymetini yine ülkemizi uzayda, uzay vatanında olma noktasında çok ciddi gayretler var ve oralardayız. Artık yerli ve milli uydumuzla beraber biz uzaydayız. Onun için insanımızla haberleşme güvenliğini sağlamanın ortasında çok ciddi bir mesafe yol kat etti. Şimdi her iki taraftan da oluşan bu bilgi birikimi gücü inşallah iradeyle de imzayla da bağlamış olduk. ve bu çalışmalarında bundan sonraki göreceğimiz çalışmalarla da aynı şekilde haberleşme çalışmalarındaki iş birliğini sizlerin huzurunda basın mensupları huzurunda Türkiye'ye duyurmuş olduk. Çıktığımız yolda muvaffak etsin. Güzel hizmetleri yapmaya her iki kurumumuza nasip etsin diyorum" dedi.

'SAVUNMA SANAYİNDEKİ İLERLEME ONLARIN GELİŞTİRİLMESİ NOKTASINDA BİZLER İÇİN KIYMETLİ'

Bakan Uraloğlu, "Savunma sanayi ağırlıklı olan ama onunla beraber birçok teknolojik ürünün de sergilendiği savunma sanayi fuarında beraberiz. Biraz önce de ROKETSAN ve bizim TÜRKSAT'la bir uzay anlamında, haberleşme anlamında, uzay faaliyetleri anlamında genel müdürlerimiz bir protokolde anlaşma imzaladılar, hayata geçirdiler. Bizde onu destekliyoruz. Hemen arkamızda bulunan basın mensuplarının çok haberleştirdiği meşhur 'Tayfun' füzesinin de önünde bulunuyoruz. Onunla ilgili bilgileri aldık. Üretimiyle ilgili bilgileri aldık. Ama genel anlamda baktığımızda fuarımızda birçok ürünün sergilendiğini gördük. Savunma sanayindeki ilerleme, esasında yakalanan her gelişme, yapılan her icat ve dünyadaki ürünlerin yerlileştirilmesi ya da onların geliştirilmesi noktasında bizler için kıymetli. Biz de buradaki bütün bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ulaştırma alanında bu ürünleri akıllı yollar, akıllı ulaşım sistemleri, sinyalizasyonlar, elektrifikasyon işleri bunların hepsini de biz kullanıyoruz. ve bu anlamda bütün yerli firmalarımıza desteklemeye gayret ediyoruz. Biz destekledikçe onlar kendilerini geliştiriyor. ve sadece bizim ihtiyacımız değil, dünyanın ihtiyacı olan ürünleri de burada üretiyorlar, sergiliyorlar. ve birçok ürünü de pazarlıyorlar. Ben aşağı yukarı herhalde 3 saatten fazladır dolaşıyorum. Gerçekten gurur verici. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE BİR ALAN OLARAK BÜYÜDÜK'

Geçen seneye göre yüzde 40'ın üzerinde bir büyüme kat ettiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Savunma sanayinin her türlü silahıyla, ürünüyle karşılaşmış olduk. ve dediğim gibi bir taraftan da ulaştırma tarafında kullanılabilecek olan akıllı ulaşım sistemleri, akıllı kameralardan, sinyalizasyon sistemlerine kadar yine hava araçlarının motorlarına kadar bunları görmüş olduk. Geçen seneye göre yüzde 40'ın üzerinde bir alan olarak büyüdük. Ziyaretçi sayımız arkadaşlar, ziyaretçi sayısını içerinin kalabalıklığına göre yönetmeye çalışıyorlar ki bunlar; akredite olmuş ziyaretçiler. Bu anlamda çok çok kıymetli bu kadar ilgi alaka var. Ben bunun mutluluğunu yaşıyorum. Cumartesi, pazar günü de halk günü olacak. Onun bilgisini aldım. O zaman biraz daha yoğun olacak. Vatandaşımız ülkemizin nereye geldiğini, vatandaşımız görecek 100'ün üzerinde yanlış hatırlamıyorsam ülkeden savunma sanayinde yetkili isimler, askeri olsun, sivil olsun, siyasi kişilikler ziyaret yaptılar. ve birçok anlaşmayı da imzaladılar. Çok çok başarılı buluyorum. İnşallah daha da iyilerini gelecek yıllarda arkadaşlarımız yapacaktır. Biz de onları gururla beraber takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

'AZERBAYCAN TARAFIYLA ERMENİSTAN TARAFI GEREKLİ GÖRÜŞMELERİ YAPIYOR'

Zengezur Koridoru ve Azerbaycan hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, "Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı'nın bir standı vardı orayı da ziyaret ettik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin geliştirdiği silah sistemlerini orada gördük. Milli Savunma Bakanı vardı, Azerbaycan Savunma Bakanı vardı. Onlara sohbet ettik. O yüzden Azerbaycan'ı geldikleri seviyede tebrik ediyoruz. Elbette bizim için ulaştırma koridorları kıymetli. Zaten siz Azerbaycan tarafından yapım çalışmalarını yürütüyorsunuz. Hem demir yolu hem karayolu. Biz de Kars, Iğdır, Nahçıvan'a bu sene başlıyoruz. Kredi anlaşması bitti. Ne kaldı arada Nahcivan'la Zengezur koridoru kaldı. Onunla ilgili de Azerbaycan tarafıyla Ermenistan tarafı gerekli görüşmeleri yapıyor. Biz de bu konuda yapıcı nasıl katkı sağlarız gayreti içerisindeyiz. Zannediyorum ki çok uzamadan bu da çözülecektir ve Türk dünyasına daha doğrudan daha kestirme bir koridoru inşallah açmış olacağız" dedi.