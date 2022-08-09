Son Dakika Türksat Haberleri

12:06 Uzay takımı, şampiyonluklarını tazelemek için gün sayıyor Uzay takımı, şampiyonluklarını tazelemek için gün sayıyor Türksat Model Uydu Yarışması'nda finale kalan takım, yeni şampiyonluk bekliyor Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin kurduğu B-Dispate Uzay ve Havacılık Takımı, finale kaldığı Türksat...

11:21 MODEL UYDULARIYLA TEKNOFEST'DE YARIŞACAKLAR ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Uzay takımlarından B-Dispate ekibi 2022 Teknofest için tasarladıkları model uydu ile finalde yarışmak için hazırlık yapıyor.

13:13 Bakan Karaismailoğlu: Avrupa havalimanlarında kaos, Türkiye havalimanlarında konfor var ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın, Avrupa havalimanlarını geride bırakarak birinciliğini her geçen gün sağlamlaştırdığını belirterek, "Avrupa havalimanlarında kaos var. Türkiye havalimanlarında konfor var.

23:09 Bakan Karaismailoğlu: 20 yılda tam 100 yıllık iş yaptık (2) 'DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE'Çubuk'ta yaptığı ziyaretlerin ardından AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı'na geçen Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin artık kabına sığmadığını ifade ederek, "Dünyanın neresinde bir kriz olursa, bir sorun olursa, acaba burada Türkiye nasıl bir çözüm üretir diye...

09:38 Haftanın tarihine bakış Cumhuriyet tarihinin çok partili siyasal yaşama geçişteki ikinci denemesi Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF), 12 Ağustos 1930'da kuruldu.

21:02 Türksat 6A için geri sayım başladı! Türkiye'nin ilk tamamen yerli ve milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde fırlatılacak.

15:53 Bakan Karaismailoğlu: "Hedefimiz 2023 yılının ikinci çeyreğinde Türksat 6A'yı uzaya fırlatmak" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı 2023 yılının ikinci çeyreğinde uzaya fırlatmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye, Türksat 6A'yı uzaya fırlattığımızda uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacak.

15:42 Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 6A'yı uzaya fırlattığımızda Türkiye, uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden birisi olacak" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi binasına gelişi Bakan Karaismailoğlu'nun ziyaretçi özel defterini imzalaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hediye takdimi Bakan Karaismailoğlu'nun Türksat 6A uydusunu incelemesi ve bilgi...

09:03 GÜNDEM / 4 Ağustos 2022 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na katılacak.

00:04 GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ağustos 2022 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011'deki Uludere olayında hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret edecek.

09:17 e-Devlet'te abonelik sözleşme sürecini işleten ilk telekom operatörü Türksat Kablo oldu Türkiye'de e-Devlet Kapısı'na doğrudan entegre olarak abonelik sözleşme onayı sürecini işleten ilk telekom operatörü Türksat Kablo oldu.

15:04 TÜRKİYE'NİN 5G TEKNOLOJİSİ YOLCULUĞU İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAŞLADI TÜRKİYE'de 5G Teknolojisi İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle ilk kez test amaçlı uygulanmaya başladı.

14:53 İstanbul Havalimanı'nda test edilen 5G teknolojisinde ilk görüntülü görüşmeyi Adil Karaismailoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu gerçekleştirdi 5G teknolojisi Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test edilmeye başlandı. Törende yaptığı konuşmada, "Halkımızın 5G ile buluşmasına az kaldı. Türkiye'nin 5G yolculuğu lansman töreninde bu başarılarını sizinle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk görüntülü görüşmeyi ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile gerçekleştirdi.

14:22 Türkiye'nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı'ndan başladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugünden itibaren İstanbul Havalimanı'nda 5G'nin deneyimlenebileceğini belirterek, "(Bugün gerçekleştirilen) Lansmanla beraber havalimanında kurulu olan 5G servisini, telefonu 5G destekli olan ve 5G'ye abone olmuş abonelerine...

12:32 Atila Sertel: "32 Kit'in Yönetiminde 40 Trabzonlu 22 Rizeli Var. Kit'leri Trabzon ve Rizeliler Yönetiyor Dersek Yanlış Olmaz" CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, KİT’lerin 32'sinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetiminde 40 Trabzonlu ve 22 Rizeli olduğunu belirterek, “Türkiye’deki KİT’leri Trabzon ve Rizeliler yönetiyor dersek yanlış olmaz. Şimdi buradan sormak gerekiyor. Diğer kentlerimizden çok az sayıda genel müdür, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi var iken KİT’lerin üst düzey yöneticilerin neredeyse yüzde 50’sinin Rizeli ve Trabzonlulardan oluşması normal mi? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı kendi kentinden olanlara pozitif ayrımcılık mı yapıyor?” dedi.

23:35 Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Ankara'nın Kahramankazan, Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

16:43 HAK-İŞ'ten 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde anma programı İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin beka sorunu bugün de devam ediyor.

08:13 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti! İşte milletimizin destan yazdığı o kara gecede tüm yaşananlar Fetullahçı Terör Örgütü, 6 yıl önce bugün darbe girişiminde bulundu. Türkiye'nin dört bir yanında meydanlara çıkan vatandaşların darbe girişimini saatler içinde bastırması ile demokrasi tarihimizdeki bir kesintinin daha önüne geçildi. Peki o kara gecede neler yaşandı? İşte o milletimizin tarih yazdığı o geceki tüm yaşananlar...

18:33 (VİDEO GRAFİK) ANKARA - Tarihi direnişin üzerinden 6 yıl geçti (3) Kurulduğu günden beri, "devletin kılcal damarlarına" sızmak için her türlü yolu mubah gören Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), "cemaat" kisvesi altında yaptığı hukuksuzluklar deşifre olunca 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulundu.

11:00 Tarihi direnişin üzerinden 6 yıl geçti (2) Kurulduğu günden beri, "devletin kılcal damarlarına" sızmak için her türlü yolu mubah gören Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), "cemaat" kisvesi altında yaptığı hukuksuzluklar deşifre olunca 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulundu.

10:19 Haftanın tarihine bakış Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde gizlice örgütlenmiş Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları, seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı ortadan kaldırmak, hükümeti devirmek; parlamentoyu, anayasayı ve demokrasiyi ilga etmek amacıyla 15 Temmuz 2016'da kanlı darbe girişiminde bulundu.

20:05 TÜBİTAK Başkanı Mandal, Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Töreni'nde konuştu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Van'da gökyüzü gözlem etkinliğinin düzenlendiği alanı bir dönem terör örgütü ve siyasi uzantısı partinin, gençleri dağa kaçırmak için eğitim merkezi olarak kullandığını belirterek, "Van'da Kandil'e eleman yetiştirilen yerde biz artık Mili...

11:02 Haftanın tarihine bakış Mustafa Kemal Paşa, Samsun'dan İstanbul'a dönmesi için saraydan yapılan ısrarlı geri çağırmalar karşısında 8 Temmuz 1919 gecesi görevinden ve askerlik mesleğinden istifa etti.