TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda 15 takım final fırlatması yaptı - Son Dakika
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TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda 15 takım final fırlatması yaptı

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TÜRKSAT Model Uydu Yarışması\'nda 15 takım final fırlatması yaptı
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TÜRKSAT ve TEKNOFEST işbirliğiyle düzenlenen 11. TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nın final atışları Aksaray Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda sürüyor. Seçmelerde 302 takımı geride bırakan 15 takım fırlatmalara katılırken, kazananlar 18 Eylül'de belirlenecek.

TÜRKSAT AŞ ve TEKNOFEST işbirliğinde düzenlenen "11. TÜRKSAT Model Uydu Yarışması"nda final heyecanı devam ediyor.

Aksaray Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda gerçekleşen final atışlarını takip eden TÜRKSAT Genel Müdür Vekili Mehmet Sarı, AA muhabirine, yarışmanın gençlerin uzay ve havacılık teknolojileri alanındaki yetkinliklerini artırmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Türkiye'nin yanı sıra 10 ülkeden 302 takımın katıldığı seçme süreçlerini başarıyla geçen 15 takımın fırlatmalara katılabildiğini belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Gençlerimizle beraberiz. 15 takım burada ve onların heyecanına ortak oluyoruz. Final yarışlarında 2 uluslararası takım da yer alıyor. Böylelikle yarışma sürecini uluslararası bir arenaya taşıdık. Burada model uyduları gökyüzüne fırlatıldığında, sanki füzeyi fırlatmak gibi bir heyecan yaşadık. Gençlerimiz uydu ve füze teknolojisini geliştirecek çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalarda hem füze teknolojisiyle hem de uydu teknolojilerinin nasıl çalıştığıyla ilgili çalışmalar yapıyor. 302 farklı ekibin bu konulara kafa yorması bizleri çok mutlu ediyor. Buraya 15 takım gelebildi, diğerleri küçük küçük hatalarla burayı kaçırdı. Buraya gelemeyenlerin de çok ciddi altyapıları oluştu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Yarışmada kazanan takımların 18 Eylül'de belirleneceği öğrenildi.

Öte yandan, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Üyesi ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrem Bayraktar Aksakal da etkinlikte yarışmacıları ziyaret etti.

Kaynak: AA
TeknofestTeknolojiTuz GölüTürksatAksarayEylülSon Dakika

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