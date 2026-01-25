Türksat'tan Rekor Kanal Sayısı - Son Dakika
Teknoloji

Türksat'tan Rekor Kanal Sayısı

Türksat\'tan Rekor Kanal Sayısı
25.01.2026 13:00
Türksat uyduları üzerinden yayın yapan kanal sayısı 532'ye çıkarak son 10 yılın rekorunu kırdı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat uyduları üzerinden yayın yapan toplam televizyon kanalı sayısının 532'ye ulaşarak son 10 yılın rekorunu kırdığını, yurt dışı merkezli kanal sayısının ise son 5 yılda yüzde 50 artışla 171'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Türksat uydularıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, Türkiye'nin uzaydaki en stratejik hamlesi olan yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle birlikte 6 aktif uydusu bulunan Türksat'ın küresel ölçekte bir yayıncılık devi haline geldiğini ifade etti. Türksat uydularının artık 110'u aşkın ülkede 5,5 milyar nüfusa hitap ettiğini vurgulayan Uraloğlu, "Türksat 6A ile birlikte kapsama alanımızı dünyanın en uzak noktalarına taşıdık. Uzay vatanımızdaki egemenliğimizi, teknoloji ihraç eden kabiliyetimizle birleştirdik. Bugün Türksat, sadece bir uydu operatörü değil, yurt dışında tercih edilen ve güven duyulan bir teknoloji markası haline geldi" dedi.

'DÜNYANIN SESİ ARTIK TÜRKSAT ÜZERİNDEN YÜKSELİYOR'

Bakan Uraloğlu, Türksat'ın uluslararası güvenilirliğinin yurt dışı kanal sayısındaki artışla sabitlendiğine dikkat çekerek, "2020 yılı sonunda 114 olan yabancı menşeli kanal sayımızı son 5 yılda yüzde 50 oranında artışla 171'e çıkardık. Bu tablo, Türkiye'nin uydu hizmetleri ihracatında yakaladığı tarihi ivmeyi ortaya koydu. Avrupa'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika ve Güney Asya'nın derinliklerine kadar dünyanın sesi artık Türksat üzerinden yükseliyor. Türksat uyduları artık sadece bölgesel bir aktör değil, küresel yayıncılık liginde yön veren bir platform haline geldi" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZ İÇİN PAHA BİÇİLEMEZ BİR DEĞER'

Türksat 6A'nın sağladığı yeni kapsama alanlarının birer başarı hikayesine dönüştüğünü belirten Uraloğlu, Türksat 6A ile Güney Asya'da yeni bir sayfa açıldığının altını çizdi. 6A'nın hizmete girmesi ile Türksat'ın bölgede hızla önemli anlaşmalar imzaladığını vurgulayan Uraloğlu, "Dubai merkezli firma ile yapılan sözleşme kapsamında Türksat 6A üzerinden ilk kez doğrudan ticari hizmet sunmaya başladık. Ardından Sri Lanka'nın önde gelen platformu Freesat Lanka'nın 50 kanalını sistemimize dahil ettik. Bu projeler, ülkemize yüksek katma değerli döviz girdisi sağlayan teknoloji diplomasimizin birer sonucudur. Yerli üretim gücümüz olan Türksat 6A, yatırım maliyetini teknoloji ve hizmet ihracatıyla katlayarak geri ödeyen, ülkemiz için paha biçilemez bir değer olduğunu kanıtladı" dedi.

'BİR YILDA YÜZDE 20'LİK ARTIŞ YAŞANDI'

Bakan Uraloğlu, Türksat uyduları üzerinden yayın yapan toplam televizyon kanalı sayısının 532'ye ulaşarak son 10 yılın rekorunu kırdığını ifade ederek, "2020 yılında 431 olan kanal sayımız, 2025 yılı sonu itibarıyla 532'ye ulaştı. Sadece son bir yılda kanal sayımızda yüzde 20'lik bir artış yakalayarak Türkiye'yi küresel bir yayıncılık 'hub'ı haline getirdik. Bu, Türksat'ın yayıncılık tarihindeki yıllık bazda en yüksek artış oranıdır. Türksat uyduları, ileri teknolojisi ve kesintisiz hizmet kalitesiyle global yayıncılar için en güvenilir liman olmaya devam edecektir. Türkiye, ulaştırmada ve haberleşmede uzay çağının öncüsü olma vizyonunu her geçen gün daha da ileriye taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

