Düzce Üniversitesi'nde Uydu Çalışmaları Söyleşisi

17.04.2026 23:14
Rektör Sözbir, TÜRKSAT 6A'nın %85 yerli üretimle yapıldığını ve Türkiye'nin uzaydaki hedeflerini paylaştı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Nedim Sözbir son olarak uzaya fırlatılan TÜRKSAT 6A'da görev aldığını ve bu uyduyu yüzde 85 oranında yerli ve milli imkanlarla ürettiklerini vurguladı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, TÜBİTAK Bilim Söyleşisi kapsamında Düzce Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek " Türkiye'de Uydu Çalışmaları" konusundaki bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Genel Sekreter Nihat Yıldız ile Düzce Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Bilim ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Ali Etem Gürel, Düzce Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi'nde ilk TÜBİTAK Bilim Söyleşisi gerçekleştirdiklerinden dolayı bugünün kendileri için özel bir gün olduğunu ifade etti. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'e davetlerini kabul ettikleri için teşekkür eden Prof. Dr. Ali Etem Gürel, Rektör Sözbir'in TÜRKSAT 6A uydusunda büyük emekleri olduğunu söyleyerek sözlerini sonlandırdı.

"30 Milyon TL bütçeli Milli Teknoloji Atölyesi güzel imkanlar sunuyor"

İlk TÜBİTAK Bilim Söyleşisi'nde öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Nedim Sözbir, 30 milyon TL bütçeli Düzce Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi'nin çok güzel imkanlar sunduğunu belirterek sözlerine başladı.

Türkiye'de uydu çalışmalarının tarihi süreci

Türkiye'de uydu çalışmalarının tarihi sürecinden bahseden Rektör Sözbir, 1993 yılında başlayan çalışmaların 2002 yılından sonra hızlanarak devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin uydu yapma kabiliyeti kazanması için yurt dışına ekip gönderildiğini ifade eden Prof. Dr. Sözbir, kendisinin de TÜRKSAT'ta, TÜBİTAK Uzay'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda görev aldığını sözlerine ekledi.

Alçak yörünge uyduları, orta yörünge uyduları ve haberleşme uyduları hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Sözbir, uydudaki bileşenler ve 7 alt sistem hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Kendisinin de termal sistemden sorumlu olduğunu dile getiren Sözbir, uzay araç ve ekipmanlarında kullanılan malzemelerden yakıta, fırlatmadan yazılım ve donanıma kadar uyduyla ilgili aydınlatıcı bilgiler aktardı.

Türkiye'nin uzaydaki gözlem ve haberleşme uydularından örnekler de veren Prof. Dr. Sözbir, son olarak uzaya fırlatılan TÜRKSAT 6A'da görev aldığını ve bu uyduyu yüzde 85 oranında yerli ve milli imkanlarla ürettiklerini vurguladı.

"Haberleşme uydusu yapan 11. ülkeyiz, aya giden 7. ülke olacağız"

Son olarak Türkiye'nin Ay Misyonu'ndan söz eden Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, 2027 yılının sonunda fırlatılacak uyduyla ayla ilgili bilgilerin bilime kazandırılması, suların araştırılması ve gözlem yapılmasının amaçladığını belirtti. Türkiye'nin haberleşme uydusu yapan 11. ülke olduğuna dikkat çeken Rektör Sözbir, aya giden 7. ülke olarak da ülkemizin uzayda söz sahibi olacağının altını çizdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 23:48:20. #7.12#
