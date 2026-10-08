Antalya\'da TÜRKSAT ile China Satcom uzay teknolojileri için protokol imzaladı

Türkiye ile Çin, TÜRKSAT ve China Satcom arasında imzalanan ortak AR-GE, ürün geliştirme ve ticarileştirme anlaşması kapsamında uzay teknolojileri için ortak çalışmalar yapacak.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Kongre kapsamında Türk şirketleri ürünlerini tanıtırken, uluslararası ortaklarla önemli anlaşmalara da imza atılıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre bu kapsamda, TÜRKSAT ile Çin merkezli uydu operatörü China Satcom arasında teknoloji üretimine yönelik kapsamlı bir protokol imzalandı.

TÜRKSAT standındaki törende protokole, TÜRKSAT Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel ile China Satcom CEO'su Ma Haiquan imza attı.

AR-GE, ürün geliştirme ve ticarileştirmenin hedeflendiği anlaşmayla iki ülkenin mühendislik birikiminin bir araya getirilmesi öngörüldü.

Yenilikçi ürün ve çözümler geliştirilecek

Böylece, geçen yıl iki kurum arasında kapasite paylaşımıyla başlayan ortaklık, Paris'teki Dünya Uzay İş Haftası'nda alınan kararlarla genişletildi.

Sürecin artık doğrudan donanım ve yazılım geliştirme aşamasına geçmesiyle Türkiye ile Çin arasında uzay teknolojilerinde ortak AR-GE ve üretim odaklı yeni bir dönem başladı.

Çin ile yapılan bu anlaşmayla TÜRKSAT ile China Satcom ortaklığında İHA haberleşme sistemleri, uydu tabanlı nesnelerin interneti ve akıllı sınır güvenliği teknolojilerinin üretilmesi planlanıyor.

Anlaşmayla TÜRKSAT, halihazırda sahip olduğu uçtan uca uydu ve haberleşme çözümleri geliştirme kabiliyetini yeni teknoloji ve uygulama alanlarına taşıyarak çözüm portföyünü daha da genişletecek.

Pazar ihtiyaçlarının analizinden ilk prototiplerin geliştirilmesine, test ve doğrulama süreçlerinden ticarileştirmeye kadar uzanan bu işbirliği kapsamında Türk ve Çinli mühendisler birlikte çalışarak yenilikçi ürün ve çözümler geliştirecek.

TÜRKSAT, en güçlü teknoloji tedarikçilerinden biri olacak

Anlaşmanın diğer kritik alanlarını akıllı sınır güvenliği ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojileri oluşturuyor. Bu kapsamda karasal iletişim şebekelerinin bulunmadığı coğrafyalar için özel cihazlar üretilmesi hedeflendi.

Enerji, tarım ve lojistik gibi sektörlerde kullanılan cihazların, mobil şebekelerin bulunmadığı ıssız bölgelerde bile uydu üzerinden yönetilmesini sağlayacak donanımlar da anlaşma kapsamında tasarlanacak.

Dünyanın pek çok bölgesinde karasal iletişim altyapısının yetersizliği, hem ülkelerin sınır güvenliğinde hem de endüstriyel veri akışında büyük bir boşluk oluştururken TÜRKSAT ve China Satcom ortaklığındaki bu anlaşmayla, baz istasyonlarının veya fiber ağların ulaşamadığı en zorlu coğrafyalarda dahi anlık veri aktarımı yapabilen akıllı uydu izleme ve IoT sistemleri geliştirilecek.

TÜRKSAT, uydu üzerinden sunacağı bu entegre donanım ve yazılım çözümleriyle küresel ekosistemin en güçlü teknoloji tedarikçilerinden biri olacak.

Öte yandan, AR-GE ve ürün geliştirme faaliyetlerinin sağlıklı yürümesi adına iki kurumun eşit düzeyde temsil edileceği bir Ortak Yönlendirme Komitesi kurulacak ve yapılacak çalışmalar üçer aylık periyotlarla değerlendirilecek.