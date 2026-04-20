Suriye ve Türksat\'tan Dijital Dönüşüm Mutabakatı

20.04.2026 19:57
Suriye Yerel Yönetimler ve Türksat, tapu hizmetleri için dijital dönüşüm mutabakatı imzaladı.

Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanlığı, özellikle tapu ve kadastro hizmetleri başta olmak üzere dijital dönüşüm ve teknolojik inovasyon alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla Türkiye'den Türksat ile mutabakat zaptı imzaladı.

Videokonferans yöntemiyle imzalanan mutabakata, Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakan Yardımcısı Zafer el-Ömer ile Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay katıldı.

Mutabakat zaptına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Bakan Yardımcısı Ömer, dijital dönüşüm planının mevcut durum analizine dayalı olarak hazırlandığını ve bu kapsamda farklı ülkelerdeki tecrübelerin yerinde incelendiğini söyledi.

Çeşitli kurum ve ülkelerle temaslar kurulduğunu ifade eden Ömer, bu süreçte Türksat'ın önemli ortaklardan biri olduğunu vurguladı.

Ömer, Türk tarafının daveti üzerine geçen yılın aralık ayında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirildiğini ve burada özellikle tapu ve kadastro hizmetleri ile belediyelerin işleyişine dair kapsamlı incelemelerde bulunulduğunu ifade etti.

Türksat'ın Türkiye'de tapu ve kadastro hizmetlerinin dijital altyapısının oluşturulmasında aktif rol oynadığına dikkat çeken Ömer, şirketin bu alandaki deneyimini farklı ülkelerde de uyguladığını, halihazırda Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde benzer projelerde yer aldığını belirtti.

Dijital dönüşüm planının birden fazla ekseni kapsadığını kaydeden Ömer, belediyeler, tapu hizmetleri, imar planları ve ulaşım sektörünün bu sürecin temel başlıklarını oluşturduğunu ifade etti.

Ömer, mevcut anlaşmanın genel çerçevede imzalandığını, ilerleyen süreçte özellikle tapu hizmetlerinin dijitalleştirilmesine yönelik daha spesifik sözleşmelerin yapılmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan sürecin zamanlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ömer, uygulamanın mali imkanlar, fiziki altyapı ve mevcut belge durumuna bağlı olarak şekilleneceğini belirtti.

Halihazırda tapu kayıtlarının büyük ölçüde kağıt ortamında bulunduğuna ve bazı kayıtların restorasyona ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Ömer, bu kapsamda yalnızca Şam'da yaklaşık 500 ila 600 bin sözleşmenin ve yaklaşık 5 bin tapu sicil defterinin dijital ortama aktarılmasının planlandığını ifade etti.

Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakan Yardımcısı Ömer, bu sürecin Şam için yaklaşık 12 ay içinde tamamlanmasının hedeflendiğini ve oluşturulacak dijital altyapının vatandaşların hizmetlere fiziksel başvuru yapmadan elektronik ortamda erişimini mümkün kılacağını vurguladı.

Kaynak: AA

