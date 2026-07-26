Bakan Uraloğlu: "Katar ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde Türksat filomuza yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Uraloğlu: "Katar ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde Türksat filomuza yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz"

Bakan Uraloğlu: "Katar ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde Türksat filomuza yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türksat-Biruni uydusuna ilişkin, "Katar ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde Türksat filomuza yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türksat-Biruni uydusuna ilişkin, "Katar ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde Türksat filomuza yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türksat-Biruni uydusunun Türkiye'nin uydu haberleşme altyapısında yeni bir dönemin kapısını aralayacağını ifade etti.

"Katar ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde Türksat filomuza yüksek veri kapasiteli yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz"

Proje sayesinde Türkiye'nin küresel uydu pazarındaki rekabet gücünün arttığını aktaran Uraloğlu, "Katar ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde Türksat filomuza yüksek veri kapasiteli yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz. Bu proje ile hem filomuzu büyütüyor hem de ülkemizin uzaydaki etkinliğini ve küresel uydu pazarındaki rekabet gücünü de artırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, uydunun adını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini söyledi.

Türksat filosuna yeni nesil uydu

Türksat-Biruni'nin 50 derece Doğu yörüngesinde görev yapacağını belirten Uraloğlu, "Yüksek veri kapasiteli Ka-Bant teknolojisine sahip yeni uydumuz, Türksat'ın hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Katar finansmanıyla hayata geçirilecek proje sayesinde filomuza yeni nesil bir uydu kazandırırken uydu haberleşme altyapımızı da daha güçlü hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Altyapı yatırımlarının paylaşılmasıyla kaynaklarımızı daha verimli kullanılacak"

İş birliğinin yalnızca yeni bir uydu yatırımı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, "Es'hailSat ile kurduğumuz ortaklık kapsamında iki şirketin uydu varlıkları, yer altyapıları, dağıtım ağları ve müşteri portföyleri birlikte değerlendirilecek. Altyapı yatırımlarının paylaşılmasıyla kaynaklarımızı daha verimli kullanacak, Türksat-Biruni'nin ticari potansiyelini ilk günden itibaren en üst seviyeye çıkaracağız. Türksat'ın kullanımına sunulacak 50 Gbps'a kadar ilave kapasiteyle ülkemizin uydu haberleşme altyapısını daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

"Hem mevcut haklarımızı güvence altına alacak hem de filomuza yeni nesil bir uydu kazandıracağız"

Projenin Türkiye'nin stratejik haklarını koruyarak yürütüldüğünü ifade eden Uraloğlu, "50 derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımız korunmaya devam edecek. Bu proje kapsamında herhangi bir hak devri söz konusu olmayacak. Es'hailSat tarafından üretilecek olan uydu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nezdinde Türksat adına kayıtlı olacak. Böylece hem mevcut haklarımızı güvence altına alacak hem de filomuza yeni nesil bir uydu kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Beş bölgede daha güçlü hizmet sunacak

Türksat-Biruni'nin geniş bir coğrafyada hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, "Katar ile kurduğumuz ortaklık sayesinde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız. Türksat'ın teknik altyapısını Es'hailSat'ın bölgesel gücüyle birleştirerek küresel ölçekte yeni fırsatlar elde edeceğiz" dedi.

Havacılık ve denizcilik sektörlerine güç katacak

Yeni uydunun birçok kritik alanda önemli katkılar sağlayacağını altını çizen Uraloğlu, "Yüksek kapasiteli geniş bant internet hizmetlerinin yanı sıra havacılık ve denizcilik mobilite hizmetleri, kamu kurumlarımızın haberleşme ihtiyaçları ve kurumsal veri iletişimi alanlarında da daha güçlü çözümler sunacağız. Artan bağlantı ihtiyacına çok daha yüksek kapasiteyle cevap vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin uzaydaki etkinliği daha da artacak

Türksat-Biruni'nin Türkiye'nin uzay vizyonuna önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Bu proje, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik iş birliğini uzay ve uydu teknolojileri alanında daha ileri seviyeye taşıyacak. Türksat-Biruni ile ülkemizin uydu haberleşmesindeki etkinliğini artırırken küresel uydu pazarındaki konumumuzu da daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Teknoloji, Türksat, Katar, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bakan Uraloğlu: 'Katar ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde Türksat filomuza yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

13:20
Yeni telefon alacaklar için kötü haber Çip fiyatlarına zam yolda
Yeni telefon alacaklar için kötü haber! Çip fiyatlarına zam yolda
12:57
Çin’in yaptıkları dünyayı şaşırttı ABD’nin savaş gemilerini birebir kopyaladı
Çin'in yaptıkları dünyayı şaşırttı! ABD'nin savaş gemilerini birebir kopyaladı
12:53
e-Devlet’e giren herkes bunu kontrol etsin Adınıza şirket kaydı çıkabilir
e-Devlet'e giren herkes bunu kontrol etsin! Adınıza şirket kaydı çıkabilir
11:52
Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
11:32
Savaşta yeni cephe Husiler Suudi Arabistan’ın petrol tesislerini vurdu
Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurdu
11:31
Antalya’da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 13:30:15. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu: "Katar ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde Türksat filomuza yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.