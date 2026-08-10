16 Ağustos Sabahı Hayatımızda Neler Değişecek? - Son Dakika
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16 Ağustos Sabahı Hayatımızda Neler Değişecek?

16 Ağustos Sabahı Hayatımızda Neler Değişecek?
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Türksat'ın yüksek kapasiteli yeni nesil uydu dönüşümünde sona gelindi. Yeni uyduyla görüntü kaliteleri yükselecek, kesintiler tarihe karışacak, Türk televizyonları dünyanın daha fazla ülkesine ulaşacak. 16 Ağustos’tan itlbaren yeni nesil uydulara tam geçiş olacağı için frekansların yeniden ayarlanması gerekecek.

TÜRKSAT 3A EMEKLİ OLUYOR

Türkiye'nin uydu yayıncılığı altyapısında dönüşüm için geri sayım başladı. 2008 yılında hizmete alınan Türksat 3A uydusundaki televizyon ve radyo yayınları, uydunun ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle daha yüksek kapasiteli yeni nesil Türksat uydularına aktarılacak. Geçiş işlemi 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleştirilecek. D-Smart Genel Müdür Yardımcısı İsmail Yıldırım yeni uydulara geçişi "tarihi bir dönemeç" olarak tanımlayıp ekledi: Daha yüksek görüntü kalitesi, daha az yayın kesintisi ve 4K-Ultra HD yayın yapan daha fazla kanal imkânına erişeceğiz.

"D-SMART ABONELERİ İŞLEM YAPMAYACAK"

Türksat 3A üzerinden iletilen televizyon ve radyo yayınları, Türksat'ın aynı yörünge konumundaki yüksek kapasiteli yeni nesil uydularına aktarılacak. D-Smart, bu geçiş sürecini kullanıcı deneyiminin kesintisiz devam etmesini sağlayacak şekilde yürütecek. D-Smart kullanıcıları; anten ayarı, kanal taraması veya cihaz güncellemesi gibi ek bir işlem yapmadan yayınlarını kesintisiz olarak izlemeyi sürdürecek.

16 Ağustos Sabahı Hayatımızda Neler Değişecek?

UYDU AYARLARINIZI KONTROL EDİN

Türkiye genelindeki diğer uydu izleyicilerinin ise kullandıkları cihazın TKGS yani Türksat Kanal Güncelleme Sistemi uyumluluğunu kontrol etmeleri ve aktarım sürecine ilişkin Türksat tarafından yayımlanacak resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor. Eğer kullanılan ‘alıcılar’ yeniyse elle bir ayara gerek olmadan otomatik düzeltme yapılacak.

NET VE KESİNTİSİZ YAYINLAR

D-Smart Genel Müdür Yardımcısı İsmail Yıldırım süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha güçlü ve verimli uydular devreye alındı. Bu nedenle Türksat 3A'nın yerini yeni nesil uydular alacak. Kurulum ayarlarının yetersiz olduğu durumlarda hava koşullarından kaynaklanan kesintiler yaşanabiliyordu. Yeni altyapı sayesinde izleyiciler daha net ve kesintisiz yayınlara erişebilecek" dedi.

"DAHA FAZLA ÜLKEYE ULAŞACAĞIZ"

Yeni uyduların sağladığı geniş kapsama alanının Türk televizyon yayınlarına erişim anlamında katkı sağlayacağını belirten Yıldırım, kapasite artışının yayın kalitesini de yükselteceğini vurguladı: Artık çok daha fazla 4K ve Ultra HD kalitesinde yayın izleme fırsatı bulacağız. Bunun yanında yeni uyduların sağladığı geniş kapsama alanı sayesinde Türk televizyon yayınları dünyanın daha fazla ülkesine ulaşabilecek.

Türksat, Ağustos, Kanal D, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 16 Ağustos Sabahı Hayatımızda Neler Değişecek? - Son Dakika

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