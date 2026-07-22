TÜRKSAT Uyduları 5,5 Milyar Nüfusa Hizmet Ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Tüm TÜRKSAT uydularımız 5,5 milyar nüfusa, yani yaklaşık 8,3 milyar olan dünya nüfusunun 3'te 2'sine hitap ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, uzayın küresel güç dengelerinin ve stratejik üstünlüklerin yeniden tanımlandığı bir arena haline geldiğini vurguladı. Uydu teknolojilerinin modern savaşların seyrini değiştiren kritik bir unsur olarak öne çıktığına dikkati çeken Uraloğlu, "Uydular, istihbarat toplama, gerçek zamanlı iletişim, hedef tespiti ve lojistik koordinasyon gibi alanlarda devletlere eşsiz bir üstünlük sağlıyor. Bu gerçeği geçen hafta 10. yılını idrak ettiğimiz 15 Temmuz hain darbe girişiminde Gölbaşı Yerleşkemize yapılan alçak saldırıda da görmüştük" açıklamasında bulundu.

"TÜRKSAT uydularımız 5,5 milyar nüfusa hitap ediyor"

TÜRKSAT'ın 31, 42 ve 50 derece yörüngelerindeki 6 aktif uydusuyla dünya uydu operatörleri arasında güçlü bir konumda yer aldığını belirten Uraloğlu, "Tüm TÜRKSAT uydularımız 5,5 milyar nüfusa, yani yaklaşık 8,3 milyar olan dünya nüfusunun 3'te 2'sine hitap ediyor. Özellikle yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz TÜRKSAT 6A'yı hizmete alarak da Türkiye'yi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık ve Türkiye'yi uzay yarışında öncü ülkeler arasına çıkararak yeni bir boyuta ulaştırdık" şeklinde konuştu.

"TÜRKSAT 6A üzerinden Güney Asya kapsamasındaki 10 ülkede yayın hizmeti sunuyoruz"

TÜRKSAT 6A'nın sade Türkiye'ye hizmet vermediğini, 10 ülkede yayın hizmeti sunduğunu ifade eden Uraloğlu, "Pakistan, Hindistan, Nepal, Bangladeş, Myanmar, Tayland, Malezya ve Endonezya ile Sri Lanka'nın önde gelen platformu Freesat Lanka'nın 50 kanalını TÜRKSAT 6A'nın hizmet kapsamına dahil ettik. Bugün yalnızca TÜRKSAT 6A üzerinden Güney Asya kapsamasındaki 10 ülkede 69 televizyon kanalına yayın hizmeti sunuyoruz. TÜRKSAT uyduları üzerinden yayın yapan toplam televizyon kanalı sayısı da 550'yi buldu" diye konuştu.

"TÜRKSAT ile Katar merkezli uydu şirketi Es'hailSat arasında stratejik ortaklık anlaşması imzaladık"

TÜRKSAT 6A'nın hizmete girmesiyle sağlanan Güney Asya açılımının şirketin küresel yayıncılık pazarındaki büyüme ivmesi doğrultusunda uluslararası iş birliklerini de güçlendirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"TÜRKSAT ile Katar merkezli uydu şirketi Es'hailSat arasında Es'hail-3/Türksat-Biruni uydusuna yönelik bir stratejik ortaklık anlaşması imzaladık. Anlaşma kapsamında 50 derece Doğu yörüngesinde görev yapacak yüksek veri kapasiteli Ka-Bant Es'hail-3/Türksat-Biruni uydusunun kapasitesini ortak kullanacağız. Böylece Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacak, ülkemizin uzaydaki varlığını ve küresel rekabet gücünü önemli ölçüde artıracağız. TÜRKSAT adına kayıtlı olacak bu uydu ile hem yörünge ve frekans haklarımızı koruyacak hem de 50 Gbps'a varan ilave kapasiteyle milletimizin ve dost ülkelerin artan bağlantı ihtiyacına en güçlü şekilde cevap vereceğiz."

TÜRKSAT 7A için hedef 2029

TÜRKSAT 7A projesinin Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olacağını aktaran Uraloğlu, "TÜRKSAT 7A projesi, 42 Doğu yörüngesinde görev yapan TÜRKSAT 3A uydusunun tasarım ömrünün sona yaklaşması nedeniyle başladı. İnşallah hazırladığımız şartnameyi önümüzdeki günlerde TÜRKSAT 6A'yı da başarıyla tamamlayan yerli uydu üreticilerimizle paylaşacağız. Bu yıl bitmeden projenin sözleşmesini imzalamayı hedefliyoruz. 2029 yılı sonunda hizmete almayı planladığımız bu uydumuz daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olacaktır" şeklinde konuştu.

"Verinin egemenliğini kendi topraklarımızda tesis ediyoruz"

Uydu teknolojilerinin ulusal dijital bağımsızlık için önemli olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Yeni petrolünün veri olduğunu da çok iyi biliyoruz. Şimdi TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi ile TÜRKSAT'ın bu güçlü mirası üzerine yepyeni bir eser daha kazandırıyoruz. Uydu teknolojileriyle gökyüzünü fetheden Türkiye'nin ulusal dijital bağımsızlığının, siber dayanıklılığının ve teknolojik egemenliğinin en güçlü kalelerinden birini inşa ediyoruz. Verinin egemenliğini kendi topraklarımızda tesis ediyoruz" diye konuştu.

"Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak"

TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi'nin Türkiye'nin yeni dijital kalesi olduğunu dile getiren Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Veri merkezimizde 6 sistem salonu, 2 adet 20'şer kabinlik yüksek performans odası ve 6 bin 300 metrekare beyaz alana sahip olacak ve 200 kişi kapasiteli ofis çalışma alanı da bulunacak. Tamamlandığında 35 bin 300 metrekarelik dev alanı ile Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak. TÜRKSAT'ın mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artacak. 33 mega volt amper kurulu güç kapasitesi bulunacak merkezimiz, enerji verimliliğinde LEED-Gold sertifikasına uygun, düşük karbon salımlı ve çevreye duyarlı bir tesis olarak inşa edilecek. Veri merkezi standartlarında ise uluslararası kalite standartlarına uyumlu olarak kurulacak."

"Merkez, kritik bilgileri barındıran kurumlarımızın veri ve bulut hizmeti ihtiyaçlarını yerli yazılımlarımız ile karşılayacak"

Veri merkezinde sistem odalarının yanı sıra yüksek performanslı yapay zeka odalarının da yer alacağını belirten Uraloğlu, "Yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin, sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetler için gerekli altyapıya da sahip olacak. Merkez, kritik bilgileri barındıran kurumlarımızın veri ve bulut hizmeti ihtiyaçlarını da yerli yazılımlarımız ile karşılayacak" açıklamasında bulundu.

"Türkiye, bölgesel bir veri üssü haline de gelecektir"

Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının verilerini TÜRKSAT güvencesiyle en üst düzeyde koruyacağını ve her şartta hizmet sunmaya devam edeceğini dile getiren Uraloğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bu proje sayesinde Türkiye, bölgesel bir veri üssü haline de gelecektir. Komşu ülkeler ve Türk Cumhuriyetleri de verilerini güvenli bir şekilde buradaki merkezimizde barındırabilecektir. İnşallah, yapım çalışmalarımızı yaklaşık 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak, Gölbaşı Veri Merkezimizi 2028 yılının başında hizmete almayı planlıyoruz." - ANKARA