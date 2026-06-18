Türkiye'nin tek uydu ve kablo TV operatörü, aynı zamanda inernet servis sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren Türksat'ta önemli bir değişiklik gerçekleşti.
Yaklaşık 4 yıldır Gaziantep İl Müdürü olarak görev yapan Abdülaziz Sarıgül'ün İzmir İl Müdürü olarak atanmasından dolayı, görevini Erzincan İl Müdürü iken Gaziantep'e atanan Mehmet Merey'e yapılan tören ile devretti. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › Türksat'ta Müdür Değişikliği - Son Dakika
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