Türksat 4A Geçişi İçin Kanal Ayarları - Son Dakika
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Türksat 4A Geçişi İçin Kanal Ayarları

Türksat 4A Geçişi İçin Kanal Ayarları
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Kayseri'de Kemal Kalem, Türksat 4A geçişinde kanal ayarlarını nasıl yapacaklarını anlattı.

Kayseri'de elektrik elektronik alanında faaliyet gösteren Kemal Kalem, Türksat 3A'dan 4A'ya geçişte vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri ve uydu alıcılarında kanal ayarlarını nasıl yapacakları hakkında bilgiler verdi.

Bu gece televizyon ve radyo yayınları yeni nesil Türksat uydularına aktarılacak. Kalem; Türksat 4A' ya geçtikten sonra yeni model uydulara sahip vatandaşların Türksat Kanal Güncelleme özelliğiyle kolayca kanal ayarı yapabileceklerini söyledi. Kalem; "Türksat 3A 2008 yılından beri Türkiye, Orta Asya ve Avrupa ülkelerine hizmet veren bir Türk uydumuzdur. 15 Ağustos'u 16'sına bağlayan gecede, 2008 yılından beri hizmet veren uydumuz yeni Türksat 4A uydusuna geçecek. Böylelikle daha net görüntü, yüksek çözünürlüklü yayın alma imkanı olacak. Türksat 3A ile 4A arasında oluşacak farkı son kullanıcılar görecektir ve kanal frekanslarında bir güncelleme yaşanacak. Eski uydu alıcısı olan kullanıcılarımız kanal frekanslarını yenilemesi gerekecek. Vatandaşlarımızın yapması gereken şey; eğer televizyonları veya uydu alıcıları yeni model ise Türksat Kanal Güncelleme özelliğiyle yeni kanallarını güncelleye bilecekler" ifadelerini kullandı.

"Eski cihaz kullanan vatandaşların kanal güncelleme işlemi yapması gerekiyor"

Eski uydu cihazlarda kanal arama yapılması gerektiğini belirten Kalem; "Hala eski cihazlar kullanan vatandaşlar varsa, kanal güncelleme işlemi yapması gerekmekte. Yani kanalları tekrar aramaları gerekecek. Bu çok basit bir işlem ama konuya vakıf olmayan vatandaşlarımızı uğraştırabilecek. Yayınlarda hiçbir kesinti olmadan çok daha net ve yüksek çözünürlüklü görüntü alabilecekler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Türksat, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türksat 4A Geçişi İçin Kanal Ayarları - Son Dakika

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