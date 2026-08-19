Türksat 3-A Geçişi Çağrı Merkezlerinde Yoğunluk Yarattı - Son Dakika
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Türksat 3-A Geçişi Çağrı Merkezlerinde Yoğunluk Yarattı

Türksat 3-A Geçişi Çağrı Merkezlerinde Yoğunluk Yarattı
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Türksat 3-A uydusunun devri sonrası çağrı merkezlerinde çağrı sayısı 10 kat arttı, kullanıcılar sorun yaşadı.

TÜRKSAT 3-A uydusunun 16 Ağustos itibarıyla yerini yüksek kapasiteli uydulara bırakması, yayıncı kuruluşların ve dijital platformların çağrı merkezlerinde rekor seviyelerde yoğunluğa sebep oldu. Çağrı merkezinde alışılmışın üzerinde bir operasyonel hareketlilik başlarken gelen çağrılar normalin 10 katına kadar çıktı.

Ömrünü tamamlayan Türksat 3-A uydusundaki televizyon ve radyo yayınları, 15 Ağustos gece yarısından itibaren yeni nesil uydulara aktarıldı. Geçişin ardından bazı uydu alıcılarında kanallar otomatik olarak güncellenirken bazı cihazlarda ise manuel işlem zorunluluğunu ortaya çıkardı. Bu durum, kanal ve sinyal sorunları yaşayan kullanıcıları çağrı merkezlerini aramaya yöneltti.

'AVANTAJ SAĞLAYACAK'

Yaşanan yoğunluğu doğrulayan D-Smart Müşteri Hizmetleri Direktörü Cenk Toker, "Uydu geçişinin sektörümüze önemli getirileri olacak. Her ne kadar ilk saatlerde birtakım yoğunluklar yaşasak da bu geçiş, yeni teknolojilerden dolayı hem izleyicilere hem de platformlara orta ve uzun vadede avantaj sağlayacak" dedi.

'10 KAT ARTTI'

Toker, geçiş sürecinin hazırlıklarına iki hafta önceden başladıklarını ifade ederek en çok kanal ve sinyal sorunu için arandıklarını dile getirdi. Toker, pazar günleri ortalama çağrı sayısının bin 200 civarlarındayken geçişin gerçekleştiği 16 Ağustos Pazar günü 11 bin 500 çağrı aldıklarını söyleyerek, "İlk saatlerde bize ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın sayısı 10 kat arttı" diye konuştu.

'FREKANS BİLGİLERİNİ ULAŞTIRDIK'

Çağrı sayısının pazartesi günü ile birlikte azaldığını kaydeden Toker, "Pazartesi 8 bin 500'lere kadar düştü. Burada izleyicilerimizin bize en çok başvurdukları konu, ilk uydu alıcılarını açtıkları zaman kanallarını görmemeleriyle ilgili oldu. Eğer cihazları TKGS uyumlu değilse Türksat'ın diğer kanallarını da kuran dağıtıcı frekansların kurulmasını sağladık. Kanallarda kayıplar olduğunu görüyorsak spesifik olarak o kanalların frekans bilgilerini izleyicilere ulaştırarak destek olmaya çalıştık" dedi.

'HIZLA TAMAMLANDI'

Toker, dijital yayıncılık platformlarının frekans yenileme sürecine ilişkin olarak da "D-Smart gibi dijital yayın platform tarafında müşterilerimizin bir işlem yapmasına gerek olmadı. Manuel olarak izleyicilerin yaptığı işleri platform tarafında biz hallettik. İzleyicilerin herhangi bir işlem yapmadan hizmet almaya devam etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Türksat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türksat 3-A Geçişi Çağrı Merkezlerinde Yoğunluk Yarattı - Son Dakika

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