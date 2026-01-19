Vodafone ve Türksat'tan Fiber Internet İttifakı - Son Dakika
Ekonomi

Vodafone ve Türksat'tan Fiber Internet İttifakı

Vodafone ve Türksat\'tan Fiber Internet İttifakı
19.01.2026 10:49
Vodafone, Türksat'ın fiber altyapısını kullanarak 1,3 milyon haneye internet ulaştıracak.

Türksat ile Vodafone, Türkiye'nin dijital altyapısını güçlendirmek ve fiber internet erişimini yaygınlaştırmak amacıyla stratejik bir iş birliği protokolüne imza attı.

Türkiye'nin dijital dönüşüm hedefleri kapsamında kamu ve özel sektörün fiber yetkinliklerini birleştirecek olan "Toptan Seviyede Veri Akış Erişimi Hizmeti, TV Hizmeti ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Ek Protokolü", Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy tarafından imzalandı. İmzalanan anlaşma çerçevesinde Vodafone, Türksat'ın fiber altyapısını kullanarak 1,3 milyon haneye daha fiber internet hizmeti ulaştırmaya başlayacak. Bu stratejik adım ile Vodafone'un fiber altyapı üzerinden erişim sağladığı toplam hane sayısı 23,7 milyona yükselecek.

Atılan imzalarla birlikte mükerrer yatırımlar önlenerek mevcut fiber kaynaklar daha verimli kullanılacak ve dijital erişimin kapsayıcılığı artırılacak. Kamu-özel sektör ortaklığının bu modeli ile Türkiye'nin dijital altyapı ekosisteminde yeni bir dönem başlayacak. Ayrıca iş birliği kapsamında yüksek hız ve düşük gecikme süreli fiber teknolojisi daha geniş kitlelere ulaştırılacak. Altyapı paylaşım modeli sayesinde Türksat'ın bugüne kadar gerçekleştirdiği fiber yatırımların etkinliği de artırılacak.

Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Türksat ve Vodafone arasında kurulan bu iş birliği ile Türkiye'de hanelerin ve kurumların dijitalleşme sürecinin hız kazanacağını belirterek, "Türksat'ın güçlü fiber altyapısını Vodafone'un hizmet ağıyla birleştirerek, Türkiye'nin dijitalleşme vizyonuna stratejik bir katkı sunduk. Mükerrer yatırımların önüne geçen bu model sayesinde teknolojik kaynaklarımızı yüksek verimliliğe dönüştürecek ve ülke ekonomimize doğrudan katma değer sağlayacağız. Bu iş birliği, sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye'nin en büyük iletişim ve teknoloji firmaları arasındaki ortaklığın en güçlü örneklerinden biri olacak" dedi.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy da fiber internet ağının genişlemesinin Türkiye'nin dijital geleceği için taşıdığı önemi vurgulayarak, "Vodafone olarak, müşterilerimize en iyi deneyimi sunma taahhüdümüz doğrultusunda, Türksat gibi güçlü bir yerli teknoloji ortağıyla bir araya gelmenin mutluluğu içindeyiz. Bu stratejik iş birliği, Türksat ile Vodafone arasında artarak devam eden internet altyapı iş birliklerinin de katkısıyla, müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve yüksek deneyim sunan fiber internet hizmeti vermemizi sağlayacak. Fiber internet erişim ağımızı artırarak daha fazla ev ve işyerine kesintisiz, yüksek hızlı internet sunacağız. Böylece, Türkiye'nin dijitalleşme vizyonuna önemli katkı sağlayacağız. Aynı zamanda, bu anlaşmayla, fiber internet teknolojisini Türkiye'de en fazla sayıda haneye verme imkanına sahip telekom operatörü olacağız. Bu değerli iş birliği için Türksat yetkililerine teşekkür ediyor; önümüzdeki sürecin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Vodafone, Türksat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone ve Türksat'tan Fiber Internet İttifakı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Vodafone ve Türksat'tan Fiber Internet İttifakı - Son Dakika
