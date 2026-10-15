TÜRKSAT ile China Satcom Antalya'da ortak Ar-Ge ve ticarileştirme protokolü imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜRKSAT ile China Satcom Antalya'da ortak Ar-Ge ve ticarileştirme protokolü imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜRKSAT ile China Satcom Antalya\'da ortak Ar-Ge ve ticarileştirme protokolü imzaladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde TÜRKSAT ile China Satcom arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, ortak Ar-Ge, ürün geliştirme ve ticarileştirme ile İHA uydu haberleşmesi, akıllı sınır güvenliği ve uydu tabanlı nesnelerin internetini kapsıyor.

ANTALYA, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin'de uzay alanında faaliyet gösteren özel sektör şirketleri, uydu üretimi ve ileri teknoloji alanlarındaki yeteneklerini uluslararası pazarlara taşımaya çalışırken, Türkiye ile geliştirilen kurumsal düzeydeki işbirlikleri ve ticari temaslar bu çabaların önemli bir ayağını oluşturuyor.

5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi, Çinli şirketlere teknolojilerini tanıtma, potansiyel müşterilerle buluşma ve Türk ortaklarla yeni iş fırsatlarını değerlendirme imkanı sundu.

Kongre kapsamında Türkiye ve Çin'in uydu operatörleri TÜRKSAT ile China Satcom arasında ortak Ar-Ge, ürün geliştirme ve ticarileştirme faaliyetlerini kapsayan bir işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliğinin öne çıkan alanları arasında insansız hava araçları için uydu haberleşmesi, akıllı sınır güvenliği ve karasal iletişim şebekelerinin ulaşamadığı bölgelerde bağlantı sağlayabilecek uydu tabanlı nesnelerin interneti teknolojileri yer aldı.

Bu kurumsal işbirliği, Çin'de uzay alanında faaliyet gösteren özel sektör şirketlerinin uluslararası pazarlara açılma çabalarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Beijing merkezli uzay teknolojisi şirketi Final Frontier'in kurucusu ve CEO'su Jinlin Chen, kongre sırasında Xinhua'ya verdiği röportajda, Çin'de özel uzay sektörünün yaklaşık on yıldır gelişimini sürdürdüğünü ve artık yeni bir büyüme aşamasına girmek üzere olduğunu söyledi.

"Çin'de uzay alanında faaliyet gösteren özel sektör, son on yılda sıfırdan başlayarak bugünkü noktaya ulaştı" diyen Chen, ilk yıllarda roket şirketlerinin ön planda olduğunu, son dönemde ise uydu üretimine yönelik ilginin arttığını ifade etti.

Chen'e göre yeniden kullanılabilir roket teknolojilerindeki ilerlemeler, fırlatma maliyetlerini düşürerek uydu üretiminin ve ilgili tedarik zincirlerinin gelişimini destekleyebilir.

Şirketinin çip tasarımından bileşenlere, alt sistemlerden uydu üretimine kadar üretim zincirinin farklı aşamalarında faaliyet gösterdiğini belirten Chen, bazı ürünlerde rakiplerine kıyasla önemli maliyet avantajları sağladıklarını vurguladı.

Çin'in gelişmiş ve kapsamlı üretim altyapısının bu alandaki rekabet gücünü desteklediğini belirten Chen, elektrikli araçlar, bataryalar, güneş enerjisi, robotik ve 5G gibi sektörlerde edinilen deneyimin uzay teknolojilerine aktarılabildiğini anlattı.

Chen, farklı disiplinlerden gelen mühendislerin bir araya gelmesinin de yeni ürünlerin geliştirilmesini kolaylaştırdığını söyledi.

"Rekabetin temelinde yatan iki unsur, şirketin yetenekli ekibi ve tedarik zinciriyle üretim gücüdür" diyen Chen, Çin'in mühendislik birikimi ve üretim kapasitesinin uzay alanında faaliyet gösteren özel şirketlere uluslararası pazarlarda fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

Çin'de ticari uzay sektörünün nispeten geç gelişmeye başladığını belirten Chen, geleneksel üretim yöntemlerini gözden geçirerek prototip geliştirme aşamasından seri üretime geçişi hızlandırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Uyduların daha düşük maliyetle üretilmesinin operatörlerin daha büyük uydu filoları kurmasını kolaylaştırabileceğini kaydeden Chen, uluslararası pazarda yalnızca fırlatma hizmetleri için değil, uydu tedariki ve ilgili teknolojiler için de fırsatlar bulunduğunu dile getirdi.

Chen, bu bağlamda Türkiye gibi pazarlarda kurulacak ortaklıkların, Çinli şirketlere teknolojilerini yeni müşterilerle buluşturmaya yönelik kanallar sunabileceğini vurguladı.

Antalya'daki kongre sırasında Türk mühendisler ve sektör temsilcileriyle görüştüklerini belirten Chen, şirketlerinden yüksek miktarda ürün satın alma potansiyeli bulunan müşterilerle de temas kurduklarını söyledi.

"Önümüzdeki birkaç ay içinde veya gelecek yıl somut işbirliklerinin ve ürünlerimizin toplu alımına yönelik gelişmelerin yaşanacağını düşünüyorum" diyen Chen, Türk şirketleriyle farklı alanlarda ortak çalışmalar yürütmeye açık olduklarını ifade etti.

Kongrede Çin'in insanlı uzay programı ve Tiangong uzay istasyonuna ilişkin çalışmaların tanıtılması da ülkedeki özel uzay şirketlerinin faaliyetlerine temel oluşturan daha geniş teknolojik altyapıyı gözler önüne serdi.

Çin'de uzay alanında faaliyet gösteren özel sektör şirketlerinin kongreye katılımı, bu şirketlerin ticari ürünlerini uluslararası müşterilere tanıtma ve yeni ortaklıklar geliştirme çabalarını ortaya koydu.

TÜRKSAT ile China Satcom arasındaki kurumsal işbirliğinin yanı sıra Çinli şirketlerin Türk sektör temsilcileriyle yürüttüğü görüşmeler de iki ülke arasında uzay teknolojileri alanındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için farklı imkanlar sunuyor.

Kaynak: Xinhua
İhlas Haber AjansıUluslararasıTeknolojiAntalyaTürksatGüncelDünyaUzaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Türk plakalı tırdan servet çıktı Bulgaristan hemen el koydu Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır
Görüntü Türkiye’den Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
6-0’lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal’ın montunu konuşuyor 6-0'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal'ın montunu konuşuyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Herkes Ahmet Çakar’ın o sözlerini konuşuyor Harfi harfine çıktı Herkes Ahmet Çakar'ın o sözlerini konuşuyor! Harfi harfine çıktı
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
İstanbul ve Kocaeli’nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
DEM Parti Milletvekili Bozan: Meclis’te sadece 4 AK Partili milletvekili var DEM Parti Milletvekili Bozan: Meclis'te sadece 4 AK Partili milletvekili var
Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı
19:13
Tüm Türkiye onu konuşmuştu Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
18:54
Yalova’da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
18:41
Canlı anlatım: Maç resmen golle başladı
Canlı anlatım: Maç resmen golle başladı
18:36
Ünlü futbolcu Antony’nin evine hırsız girdi: Soyuldum
Ünlü futbolcu Antony'nin evine hırsız girdi: Soyuldum
18:34
İstanbul’daki selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi
18:23
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
17:21
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
16:59
Benzine dev indirim geliyor Psikolojik eşik kırılacak
Benzine dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak
16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
16:12
Doktorun çabaları yetmedi İşte Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
Doktorun çabaları yetmedi! İşte Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 20:12:55. #7.13#
SON DAKİKA: TÜRKSAT ile China Satcom Antalya'da ortak Ar-Ge ve ticarileştirme protokolü imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei