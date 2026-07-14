Şehit Ali Karslı Çorum'da dualarla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit Ali Karslı Çorum'da dualarla anıldı

Şehit Ali Karslı Çorum\'da dualarla anıldı
14.07.2026 16:47  Güncelleme: 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hain darbe girişimi sırasında TÜRKSAT Ankara Gölbaşı tesislerinde şehit düşen Ali Karslı, memleketi Çorum'daki kabri başında dualarla anıldı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hain darbe girişimi sırasında TÜRKSAT Ankara Gölbaşı tesislerinde şehit düşen Ali Karslı, memleketi Çorum'daki kabri başında dualarla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, darbe girişimi sırasında TÜRKSAT Ankara Gölbaşı tesislerinde şehit düşen Ali Karslı'nın kabri başında program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden Ali Karslı ve tüm şehitler için dualar edildi. Programa, Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve il protokolü üyeleri katıldı.

Şehit Ali Karslı ile olan dostluklarını anlatan Azmi Pektaş, "15 Temmuz şehidi Ali Karslı kardeşimizle yollarımız ortaokul yıllarında kesişti. 1983-1985 yıllarında ortaokulda beraber arkadaşlık yaptık. Lise yıllarında ise yollarımız ayrıldı. Tabii lise bittikten sonra Ali Karslı kardeşimiz Ankara'da TÜRKSAT'ta işe başladı. Orada çalışırken 15 Temmuz bu hain darbe girişiminde TÜRKSAT'ta şehit oldu. Ali kardeşimize Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

Darbe girişimi gecesi ve sonrasında yaşadıkları süreci aktaran Pektaş, "O akşam bu hain darbe girişimini duyduktan sonra hepimiz teyakkuzdaydık, keza sabahlara kadar nöbet bekledik. Ertesi gün de biz buradan Ankara'ya hareket ettik. Ankara'da meclisin bombalandığını da duyduk ve meclise gittik. Meclise giderken bu hainlerin neler yapabildiklerini yollarda gördük. Tankların, dozerlerin mecliste yürüdüğünü, oradaki o bırakmış oldukları kırıntıları, ayrıntıları orada bizzat şahitlik ettik. Ali Karslı kardeşimizi orada şehit verdik. Şehidimize ve bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Devletimize, milletimize Cenab-ı Allah bir daha böyle hain darbe girişimlerini göstermesin" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ankara Gölbaşı, Darbe Girişimi, Ali Karslı, 15 Temmuz, Güvenlik, Türksat, Terör, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Ali Karslı Çorum'da dualarla anıldı - Son Dakika

Uzungöl’e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu Uzungöl'e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu
Sulama kanalındaki faciada acı detay: Yeni aldığı otomobili eşi deniyormuş Sulama kanalındaki faciada acı detay: Yeni aldığı otomobili eşi deniyormuş
İsrail’in İran’ın başına eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ı getirmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu öne sürüldü İsrail'in İran'ın başına eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı getirmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu öne sürüldü
Trabzonspor’da Lovik ile yollar ayrıldı Kasaya giren bonservis belli oldu Trabzonspor'da Lovik ile yollar ayrıldı! Kasaya giren bonservis belli oldu
Uruguay’ın yeni teknik direktörü belli oldu Uruguay'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Ön görüşme yapıldı Galatasaray’dan sürpriz hamle Ön görüşme yapıldı! Galatasaray'dan sürpriz hamle

16:59
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
16:47
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
16:40
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
15:39
Beşiktaş, Leandro Trossard’ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı
15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
15:13
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 17:07:28. #7.13#
SON DAKİKA: Şehit Ali Karslı Çorum'da dualarla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.