TÜRKSAT Genel Müdür Vekili: 7A uydusunda üretim imzaları atılmak üzere - Son Dakika
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TÜRKSAT Genel Müdür Vekili: 7A uydusunda üretim imzaları atılmak üzere

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TÜRKSAT Genel Müdür Vekili: 7A uydusunda üretim imzaları atılmak üzere
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TÜRKSAT Genel Müdür Vekili Mehmet Sarı, 7A uydusuyla ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini ve üretim imzalarının atılmak üzere olduğunu söyledi. Sarı, Aksaray'daki 11. TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda gençlerin uzay ve savunma sanayi teknolojisine katkı sağlayacağını belirtti.

TÜRKSAT Genel Müdür Vekili Mehmet Sarı, "7A uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi. Üretimle ilgili imzaları atmak üzereyiz." dedi.

TÜRKSAT AŞ ve TEKNOFEST işbirliğinde düzenlenen "11. TÜRKSAT Model Uydu Yarışması"nı takip etmek için Aksaray'a gelen Sarı, AA muhabirine, model uydu yarışmasının Türkiye'nin teknoloji geleceğiyle ilgili önemli bir yarışma olduğunu söyledi.

Bu yarışmalar ile gençlerin geleceğini kurguladıklarını ve onlara motivasyon kazandırdıklarını ifade eden Sarı, "Gençlerimizi derslerle ne kadar motive ederseniz edin önünüzde bir yarışma veya heyecan yoksa soğukluk oluşuyor. 7-8 genç beyin, kurduğu takımlarla model uydular üretiyor ve o süreci sindirerek yaşıyor. Bunlar görünmeyen değerler. Sonrasında bir bakıyorsunuz teknoloji olarak bir şirketimiz dünyaya ihracat yapıyor ve gurur duyuyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'nin dünyada zirveye ulaşmasında bizim de elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor"

Sarı, Türkiye'nin teknolojik gelişimini bu gibi yarışmalardaki gençlerin başarısıyla eşdeğer olarak yorumladığını ifade etti.

TÜRKSAT olarak vizyonlarının Türkiye'nin gelişen uzay ve savunma sanayi teknolojisine ayak uydurmak, her türlü ihtiyacını karşılamak olduğunu vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

"Bu noktada aşağıdan gelen nesillerimizin sürekli bizi desteklemesini bekliyoruz. Türkiye'nin dünyada zirveye ulaşmasında bizim de elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Dünya, haberleşme ve uydu teknolojileri anlamında uzaya gitti. Artık dünyamızda ekonomi, haberleşme ve iletişim, uzaya yöneldi. Dolayısıyla uzay teknolojisinde mutlaka ciddi adımlar atmamız gerektiğini hissettik ve o kararlılıkla ilerliyoruz. Diğer ülkelerin attığı adımları görüyoruz ve biz de aynı hızda adımlar atmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 7A uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi. Üretimle ilgili imzaları atmak üzereyiz. Yakın zamanda onun da duyurusunu yapacağız."

Kaynak: AA
Mehmet SarıTeknolojiTürksatAksarayUzaySon Dakika

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