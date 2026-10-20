Uraloğlu, TÜRKSAT Veri Merkezi\'nin kritik kamu verilerini koruyacağını söyledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, siber güvenlik ve teknolojik bağımsızlığa ilişkin, "Veriyi kendi topraklarımızda tutmak, işlemek ve korumak; siber bağımsızlığımızın ve teknolojik egemenliğimizin en somut ifadesidir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı"na katıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen konferansta konuşan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin siber güvenlik kapasitesi, haberleşme altyapısına yönelik güvenlik tedbirleri ve çocukların dijital ortamda korunmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yeni çağın en stratejik kaynağı veridir, yani bilgidir"

Bilgi, çağının en değerli hazinesi; siber güvenlik yazılım ve teknolojileri olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Yeni çağın en stratejik kaynağı veridir, yani bilgidir. Veri artık yalnızca arşivlenen bir yığın değil; üretimin hammaddesi, güvenliğin kalkanı, ekonominin motoru ve egemenliğin temelidir. Yapay zeka, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve yüksek performanslı hesaplama çağında bir ülkenin gücü; veriyi üretebilme, kendi topraklarında tutabilme, işleyebilme, koruyabilme ve değere dönüştürebilme kabiliyetiyle ölçülüyor. Bu verinin nerede barındırıldığı, hangi standartlarda işlendiği ve kimlerin kontrolünde olduğu meselesi artık yalnızca teknolojik değil; aynı zamanda stratejik, ekonomik ve milli bir meseledir ve hiç şüphesiz, verinin egemenliğini tesis eden ülkeler yarının kazananı olacaktır" açıklamasında bulundu.

"TÜRKSAT Veri Merkezi, 35 bin 300 metrekarelik dev alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacaktır"

Uraloğlu, siber güvenlik konusunun hem Türkiye hem de uluslararası toplum açısından kritik önem taşıdığını söyleyerek, "Kamu ve özel sektör eliyle yükselttiğimiz veri merkezlerini Türkiye'nin yeni dijital kaleleri olarak görüyoruz. Temmuz ayında Ankara Gölbaşı'nda temelini attığımız TÜRKSAT Veri Merkezi, 35 bin 300 metrekarelik dev alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacaktır. Mevcut kapasitemizi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda 8 katın üzerine çıkaracak bu tesis; e-Devlet başta olmak üzere kritik kamu verilerini yerli yazılımlarla, uluslararası standartlarda ve en üst düzey güvenlikle koruyacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Veriyi kendi topraklarımızda tutmak, siber bağımsızlığımızın ve teknolojik egemenliğimizin en somut ifadesidir"

Veri merkezlerinin dijital güvenlik ve teknolojik bağımsızlık açısından önemine dikkat çeken Uraloğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Eylül ayında hizmete aldığımız Vodafone İzmir Veri Merkezi de Ege Bölgesi'nin en büyük veri merkezi olarak bu dijital kaleler zincirine önemli bir halka eklemiştir. Böylece Türkiye'nin dijital güvenlik haritasını adım adım genişletiyoruz. Kriptoloji açısından veri merkezleri, dijital varlıklarımızın uzun vadeli güvenliğinin teminatıdır. Veriyi kendi topraklarımızda tutmak, işlemek ve korumak; siber bağımsızlığımızın ve teknolojik egemenliğimizin en somut ifadesidir."

"Türkiye'nin tüm alanlarda tam puan alarak 'Seviye 1: Rol Model Ülke' kategorisinde yer alması, bu alandaki kurumsal kapasitemizin uluslararası düzeyde tescili niteliğindedir"

Uraloğlu, Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki kurumsal kapasitesini ve uluslararası alandaki başarısını vurgulayarak, "Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kuruluşu, ülkemizin siber dünyadaki milli çıkarlarını koruma iradesinin somut bir tezahürüdür. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin 2024 Küresel Siber Güvenlik Endeksi'nde Türkiye'nin tüm alanlarda tam puan alarak 'Seviye 1: Rol Model Ülke' kategorisinde yer alması, bu alandaki kurumsal kapasitemizin uluslararası düzeyde tescili niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

"Tüm işletmecilerin ilave güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü kılınması, siber dayanıklılığının artırılması açısından önemli bir adımdır"

BTK'nın elektronik haberleşme, posta ve elektronik güven hizmetleri sektörlerinde düzenleme, gözetim ve denetim faaliyetlerini titizlikle sürdürdüğünü hatırlatan Uraloğlu, "Bu yıl alınan Kurul Kararıyla, yetkilendirilen tüm işletmecilerin ekonomik büyüklüklerine bakılmaksızın ilave güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü kılınması, sektörel güvenlik seviyesinin yükseltilmesi ve altyapılarımızın siber dayanıklılığının artırılması açısından önemli bir adımdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Dijital dünyada en çok korumamız gerekenler çocuklarımızdır"

Çocukların dijital ortamın risklerinden korunması amacıyla 15 yaş altına sosyal ağ hizmeti sunulmasının sınırlandırılması ve yaş doğrulama sisteminin uygulanması gibi tedbirlerin hayata geçirildiğini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dijital dünyada en çok korumamız gerekenler çocuklarımızdır. Siber Güvenlik Başkanlığımızca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulması sınırlandırılmıştır. Yaş doğrulamasının e-Devlet üzerinden yapılması, 15-18 yaş grubu için özel koruma tedbirleri uygulanması ve ebeveyn kontrol araçlarının zorunlu kılınması; çocuklarımızın dijital ortamın risklerinden korunması yönündeki kararlılığımızın açık göstergesidir. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimini ön planda tutmak, ailelerimizin yanında olmak ve platformların daha fazla sorumluluk üstlenmesini sağlamak, milli güvenlik anlayışımızın ayrılmaz bir parçasıdır."

"Olağanüstü durumlar için işletmecilerimiz beş yılın sonunda uydu bağlantısıyla çalışabilen 450 mobil baz istasyonunu hazır tutmakla yükümlüdür"

Haberleşme altyapısının güvenliği ve afet anlarında iletişimin sürdürülmesine yönelik tedbirleri aktaran BTK Başkanı Mehmet Koçyiğit, "Haberleşme altyapımızı güvenle büyütmek için Mart ayında aldığımız Kurul Kararıyla, ilave güvenlik tedbirlerini net satış tutarlarına bakılmaksızın tüm işletmecilerimiz için zorunlu hale getirdik. 6 Şubat depremlerinin tecrübesinden hareketle 5G yetkilendirmesinde işletmecilerimize afet anında sahaya hızla ulaşabilecek bir haberleşme gücünü hazır tutma yükümlülüğü getirdik. Bunun yanı sıra, olağanüstü durumlar için de işletmecilerimiz beş yılın sonunda uydu bağlantısıyla çalışabilen 450 mobil baz istasyonunu hazır tutmakla yükümlüdür" diye konuştu.

"5G'de yerli malı oranının kademeli olarak yüzde 60'a, Milli Haberleşme Ürünü oranının yüzde 15'e çıkmasını şart koştuk"

Koçyiğit, 5G'de yerli malı ve Milli Haberleşme Ürünü kullanımına yönelik oranları artırıldığını altını çizerek, "Şebekemizde hangi cihazın çalıştığı da artık bir egemenlik meselesi. Bu nedenle 5G'de yerli malı oranının kademeli olarak yüzde 60'a, Milli Haberleşme Ürünü oranının yüzde 15'e çıkmasını şart koştuk. Eylül ayında aldığımız Kurul Kararıyla da nüfusu 5 binin altındaki yerleşim yerleri ile otoyol, hızlı tren hattı ve tünel gibi güzergahlarda yeni kurulacak baz istasyonlarının Milli Haberleşme Ürünü tanımına uygun ürünlerden temin edilmesine karar verdik" dedi.

"Bilimsel birikimimizi korumak Türkiye'nin üretimi ve kendi geleceği hakkında karar verme gücünü korumaktır"

Bilimsel birikim, nitelikli insan kaynağı ve yerli teknoloji geliştirme kapasitesinin Türkiye'nin geleceği açısından taşıdığı öneme değinen ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, "Bilimsel birikimimizi, kritik altyapılarımızı ve savunma sistemlerimizi korumak Türkiye'nin üretimi ve kendi geleceği hakkında karar verme gücünü korumaktır. Bu alanda güçlü olmamız çok kritik. Biz bilimsel yetkinlik, nitelikli insan kaynağı ve kendi teknolojilerimizi geliştirme kapasitemizi bu alanda mutlaka kullanmalıyız. Biz Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak çalışmalarımızı bu sorumlulukla yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

"Muhtemel bir tehdit karşısında siber dayanıklılığımızı ve siber egemenliğimizi sağlayacak çalışmalara başlamamız gerekiyor"

Siber dayanıklılık ve egemenliğin güçlendirilmesine yönelik kurumlar arası ortak çalışma başlatılması gerektiğini söyleyen Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan, "Siber bağımsızlığımızı, dayanıklılığımızı ve dijital direncimizi nasıl artırmamız gerektiği noktasında bugün bir merkez yok. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla birlikte ciddi bir proje başlatmamız ülkemizin ulusal güvenliği açısından son derece önem arz ediyor. O açıdan hazır bütün kurum ve kuruluşlarımız ve yöneticilerimiz önümüzdeki süreç içerisinde muhtemel bir tehdit karşısında siber dayanıklılığımızı ve siber egemenliğimizi sağlayacak çalışmalara başlamamız gerekiyor. Biz Bilgi Güvenliği Derneği olarak 20 yıldır yaptığımız gibi bunun sürekli gündemde olması, canlı tutulması, ulusal güvenliğimiz, milli güvenliğimiz açısından siber güvenliğin önemini ve ehemmiyetini her ortamda, her platformda gündeme getirme çabası gayreti içerisinde olacağız" ifadelerinde bulundu.

Konferansa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK Başkanı Mehmet Koçyiğit, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.