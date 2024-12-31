Uzlaştırmacı Ücretleri Artıyor

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(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Tebliğ'i ile uzlaştırmacı asgari ücreti tarifelerinde artışa gidildi. Yeni tarifeye göre uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırmacıların alacakları ücret 874 TL ile - 1.312 TL arasında belirlendi. Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde, 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 2.631,00-3.520,00 TL alınmasına karar verildi.

Adalet Bakanlığı 2025 yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan tebliğ ile uzlaştırmacıların alacakları ücretlerde artışa gidildi. Yapılan düzenlemeye göre uzlaştırmacı ücretleri şu şekilde belirlendi;

Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırmacının alacağı ücret 874 TL ile 1.312 TL olarak belirlendi. Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde uzlaştırmacıların alacakları ücret; 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 2 bin 631 TL ile 3 bin 520 TL arasında, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 3 bin 520 TL ile 4 bin 394 TL arasında, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 4 bin 394 ile 5 bin 276 TL arasında, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 5 bin 276 ile 6 bin 158 TL arasında belirlendi.

Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde, uzlaştırmacıların alacakları ücretin, 2-3 kişinin taraf olması durumunda 1.312 TL ile 1.749 TL arasında, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 1.749 TL ile 2 bin 193TL arasında, 7-9 kişinin taraf olması durumunda 2 bin 193 TL ile 2 bin 631 TL arasında, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 2 bin 631 TL ile 3 bin 68 TL, olarak ödenmesine karar verildi.