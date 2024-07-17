Uzundere Barajı 2025 yılında su tutacak - Son Dakika
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Uzundere Barajı 2025 yılında su tutacak

Uzundere Barajı 2025 yılında su tutacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Erzurum'un Uzundere ilçesinde yapımı devam eden Uzundere Barajı'nın 2025 yılında su tutması planlanıyor. Barajın tamamlanmasıyla birlikte modern sulama yöntemleri yaygınlaşacak, tarım arazilerinden en yüksek verim elde edilecek, sağlıklı içme suyu temin edilecek ve taşkın riskleri azaltılacak. Projenin fiziki gerçekleşmesi yüzde 70 seviyesine ulaşmış durumda. Barajın tamamlanmasıyla 1410 dekar arazi sulama suyuyla buluşacak ve bölgedeki tarım faaliyetleri büyük ölçüde gelişecek.

17.07.2024 12:27
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Erzurum'un Uzundere ilçesinde yapımı devam eden Uzundere Barajı'nın 2025 yılında su tutacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalar sürüyor.

Yapım çalışmaları devam eden Uzundere Barajı'nda, yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Temelden yüksekliği 65 metre olan proje ile baraj 426 bin metre küp depolama hacmine sahip olacak.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için zamanla yarıştıklarını, 2024 yılı sonunda baraj gövdesini tamamlayıp 2025 yılı içerisinde su tutmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Barajın gövde dolgu imalatının devam ettiğini ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"İnşaatta batardo imalatı, rölekasyon yolu tüneli ve enjeksiyon galerisi imalatlarını bitirdik. 85 bin metre küplük gövde dolgusunun 61 bin metre küplük kısmını tamamladık. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. 1410 dekar araziye sulama suyu temin edecek baraj bölge tarımı için büyük önem taşıyor. Baraj sayesinde yöre halkı modern sulama ile tanışacak, 1410 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek ve verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle çiftçimiz farklı ürünler ekip dikebilecek ve kazançları artacak. Erzurumlu üreticiler, 2024 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 14 milyon lira daha fazla kazanacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uzundere Barajı 2025 yılında su tutacak - Son Dakika

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