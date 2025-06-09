Uzungöl'de bayram yoğunluğu: Binlerce turist akın etti

TRABZON - Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bu yıl da bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, ziyaretçi akınına uğruyor. Uzungöl'e giden yol güzergahında oluşan araç kuyrukları kilometrelerce uzarken, drone görüntülerine yansıyan yoğunluk dikkat çekti.

Göl çevresindeki yürüyüş yolları, seyir terasları ve kendine has doğal ortamı ile bayram boyunca dolup taşan Uzungöl, işletmecilerin yüzünü güldürdü. Otellerin doluluk oranı yüzde 80'e yaklaşırken, restoran ve kafelerde ise gün boyu uzun kuyruklar oluştu.