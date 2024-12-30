VakıfBank Kültür Yayınları'ndan Üç Yeni Eser

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VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) "On Sekizinci Yüzyıl İngiliz Edebiyatı 1660-1789", "Fransız Edebiyatı Bir Kültürel Tarih" ve "Rus Edebiyatı" kitaplarını yayımladı.

VBKY'den yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar ve edebiyat tutkunları için başvuru kaynağı niteliği taşıyan eserlerle yayınevinin edebiyatı kitaplığı genişledi.

Arşivlik kitaplarla dünya edebiyatında ekol olmuş, klasikleşmiş yazarların dünyalarına kapsamlı ve derin bir bakış sunuluyor.

Charlotte Sussman'ın kaleme aldığı Barış Arpaç'ın çevirdiği 440 sayfalık "On Sekizinci Yüzyıl İngiliz Edebiyatı 1660-1789" kitabında çeşitli sorulara cevap aranırken aynı zamanda 18. yüzyıl edebiyatının yeni okurlarla buluşturulması hedefleniyor.

Defoe, Swift ve Pope gibi genel kabul görmüş yazarların yanında, Charlotte Smith ve Olaudah Equiano gibi daha az bilinen isimlere de dikkati çeken kitap hem öğrenciler hem de araştırmacılar için bir başvuru kaynağı olma özelliği taşıyor.

Edebiyatın kültürel kimlik inşasındaki rolü inceleniyor

Alison Finch'in 392 sayfalık "Fransız Edebiyatı Bir Kültürel Tarih" kitabında ayrıntılı analizlerle okuyucu, Montaigne'in denemelerinden Sartre'ın varoluşçuluğuna, Rimbaud'nun şiirlerinden Beauvoir'ın feminizmine kadar geniş bir edebi yelpazede farklı bir yolculuk sunuluyor.

Makbule Oğuz'un Türkçeye çevirdiği çalışma, edebiyatın yalnızca bir sanat dalı olmadığını aynı zamanda toplumsal devrimler ve kültürel kimlik inşasında önemli bir rol oynadığını gözler önüne seriyor.

Andrew Baruch Wachtel ve Ilya Vinitsky imzasını taşıyan, Ali Karakaya'nın çevirdiği 464 sayfalık "Rus Edebiyatı" adlı eser ise okurlara Rus kültürü ve edebiyatının tarihsel gelişimini disiplinler arası bir bakış açısıyla sunuyor.

Kitapta modernizm, avangard hareketler ve sembolizm üzerine yapılan özgün analizlerle, edebiyatın bireysel ve ulusal kimlik inşasındaki rolü gözler önüne seriliyor.

Çalışmada Dostoyevski, Tolstoy, Çehov gibi büyük isimlerin yanında Vasili Jukovski, Andrey Bely ve Andrey Platonov gibi daha az bilinen yazarları da kadrajına alarak Rus edebiyatının dönüşüm evrelerini bütüncül bir perspektifle inceleniyor.