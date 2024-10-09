Vali Aksoy'dan İş İnsanlarına Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vali Aksoy'dan İş İnsanlarına Teşekkür

Vali Aksoy\'dan İş İnsanlarına Teşekkür

Eskişehir'de 88 araç alımına destek veren 9 iş insanına plaket verildi, toplam katkı 2.8 milyon lira.

09.10.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, emniyet ve jandarma teşkilatlarının hizmetlerinde kullanılması amacıyla 88 aracın alımında destek olan 9 iş insanına plaket ve teşekkür belgesi verdi.

Valilikte düzenlenen programda konuşan Aksoy, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir Sanayi Odası tarafından araç alımına toplam 2 milyon 835 bin lira katkı sağlandığını bildirdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli'nin kendisine ait 3 şirketten araç alımına 2 milyon 250 bin lira katkı verdiğini kaydeden Aksoy, "Eskişehir Ticaret Odamız 300 bin liralık katkıda bulundu. Diğer iş insanlarımız da farklı miktarlarda katkı sağlamak suretiyle bu çalışmamıza destek verdiler." dedi.

Güvenlik hizmetlerinin önemine dikkati çeken Aksoy, "Güvenlik hizmeti 24 saat esasına göre veriliyor. Araçların da daha hızlı ve güçlü olması önemli arz ediyor. Trafik hizmetlerinin yaygınlaşması ve kazaların azaltılması bakımından yeni araçlara ihtiyaç vardı. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yapılan çalışmalarda emniyete 83, jandarmaya 5 araç olmak üzere ilimize 88 araç gönderildi. Valilik olarak araç alımına 63 milyon lira tutarında bir katkı sağladık. Bu çağrımıza uyan, katkı sunan iş insanlarımıza ve odalarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vali Aksoy, programın sonunda araç alımına destek sunan iş insanlarına plaket ve teşekkür belgelerini takdim etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hüseyin Aksoy, Jandarma, Politika, Güvenlik, Valilik, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Aksoy'dan İş İnsanlarına Teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
12:16 Bakan Uraloğlu: Discord’u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var Bakan Uraloğlu: Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var
11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
07:32 En sonunda sabrı taştı Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor En sonunda sabrı taştı! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor
03:56 İsrail’in Lübnan’a saldırılarında can kaybı artıyor İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı artıyor
02:30 Discord’a erişim engeli getirildi Discord'a erişim engeli getirildi
00:48 İsrail’in Şam’ı vurmasının ardından İran’dan dikkat çeken açıklama İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama
00:15 Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı
23:51 Cem Garipoğlu’nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın Cem Garipoğlu'nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın
23:30 Uraz Kaygılaroğlu’nun poz verdiği serginin sahibi konuştu Uraz Kaygılaroğlu'nun poz verdiği serginin sahibi konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 13:23:51. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Aksoy'dan İş İnsanlarına Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.