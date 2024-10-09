Vali Aksoy\'dan İş İnsanlarına Teşekkür

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, emniyet ve jandarma teşkilatlarının hizmetlerinde kullanılması amacıyla 88 aracın alımında destek olan 9 iş insanına plaket ve teşekkür belgesi verdi.

Valilikte düzenlenen programda konuşan Aksoy, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir Sanayi Odası tarafından araç alımına toplam 2 milyon 835 bin lira katkı sağlandığını bildirdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli'nin kendisine ait 3 şirketten araç alımına 2 milyon 250 bin lira katkı verdiğini kaydeden Aksoy, "Eskişehir Ticaret Odamız 300 bin liralık katkıda bulundu. Diğer iş insanlarımız da farklı miktarlarda katkı sağlamak suretiyle bu çalışmamıza destek verdiler." dedi.

Güvenlik hizmetlerinin önemine dikkati çeken Aksoy, "Güvenlik hizmeti 24 saat esasına göre veriliyor. Araçların da daha hızlı ve güçlü olması önemli arz ediyor. Trafik hizmetlerinin yaygınlaşması ve kazaların azaltılması bakımından yeni araçlara ihtiyaç vardı. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yapılan çalışmalarda emniyete 83, jandarmaya 5 araç olmak üzere ilimize 88 araç gönderildi. Valilik olarak araç alımına 63 milyon lira tutarında bir katkı sağladık. Bu çağrımıza uyan, katkı sunan iş insanlarımıza ve odalarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vali Aksoy, programın sonunda araç alımına destek sunan iş insanlarına plaket ve teşekkür belgelerini takdim etti.