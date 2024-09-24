Vali Aktaş'tan Ahilik Haftası Mesajı

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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, temelleri 13. yüzyılda atılan ve izleri bugüne kadar süregelen ahiliğin, sadece ekonomik hayatı düzenleyen bir sistem olmadığını belirterek, ahiliğin aynı zamanda toplumsal dayanışmayı, sosyal adaleti ve bireyler arası güveni pekiştiren bir hayat felsefesi olduğunu ifade etti.

Bu değerli mirasın, ahlakı, kaliteyi önceleyen, dayanışmayı ve paylaşmayı temel alan bir iş anlayışını kazandırdığını dile getiren Aktaş, ahiliğin asırlardır süre gelen iş kültürünün temelini oluşturduğunu kaydetti.

Aktaş, şunları kaydetti:

"Bugün esnaf ve sanatkarlarımızın ahilik ilkelerine sadık kalarak çalışmaları, toplumumuzun huzur ve refahına katkı sağlamakta, ticari hayatımızda güvenin ve kalitenin simgesi olmaktadır. 'Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir.' diyen Ahi Evran-ı Veli başta olmak üzere ahilik teşkilatının bugüne kadar gelmesinde emeği ve katkısı olan tüm ahilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, ahiliğe esas olan birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun büyüyerek devam etmesi temennisiyle, esnaflarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum."