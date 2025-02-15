Vali Aslan Adliyeyi Ziyaret Etti

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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Adliyesini ziyaret etti.

Vali Aslan, kentteki ziyaretleri kapsamında Düzce Adliyesine geldi.

Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre tarafından karşılanan Aslan, sohbet ettiği adliye personeline çalışmalarında başarılar diledi.

AK Parti heyetinden Gölyaka'ya ziyaret

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Gölyaka İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İlçe Başkanı İbrahim Keleş, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç ve ilçe teşkilatı ve muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı.

Şengüloğlu, toplantıda, köylerin karşılaştığı sorunları ele alarak ihtiyaç duyulan hizmetler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, "Gölyaka'mızın her köşesine hak ettiği hizmetleri ulaştırmak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.