Vali Aydoğdu Karpuz Hasadında

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, devlet desteğiyle tarım ve hayvancılık alanında yatırım yapan genç çiftçinin arazisinde karpuz hasadına katıldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı'nın sağladığı hibeden yararlanan çiftçi Ömer Uysal'ın, merkeze bağlı Yalınca köyünde 24 dönüm arazide kurduğu işletmede 12 dönümlük alanda yetiştirilen karpuzların hasadı yapıldı.

Hasada katılan Vali Aydoğdu, domates ve salatalık yetiştirilen serayı da gezerek üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Aydoğdu, burada yaptığı açıklamada, 12 dönümlük tarlada karpuz hasadı yaptıklarını söyledi.

Genç çiftçi Uysal'ın masa başında çalışmak yerine üretime katkı sunduğunu belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bütün amacımız Erzincan'da, verimli bir karış toprağı bırakmadan hepsini ekmek, hepsini üretime dahil etmek. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki ya üreteceğiz ya yok olacağız. Onun için bizim, okullardan, ailelerden başlayarak bir mantaliteyi değiştirmemiz lazım. Yani diplomayla şahsiyeti eş değer gören bir mantaliteden çıkıp, tarımcılık, el emeği olan işlerin masa başı işlerden daha katma değeri yüksek, ekonomiye daha çok katkısı olduğunu, bize daha çok değer kattığını, toplumun her kesimine bunu anlatmamız gerekiyor."

Aydoğdu, Erzincan'ı Doğu Anadolu'nun "sera üssü" haline getireceklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Bekir Aksun ise tarım ve hayvancılık yatırımı için destek verilmesinin "geleceği kurtaracağını" dile getirdi.

Genç girişimci Ömer Uysal da devletin destek programlarından yararlandığını anlatarak, "Şu an 6 dönüm seram var, 250 başlık kuzu besi çiftliğim var. Üzerinde güneş enerji santralim var. Kendi içerisinde atık değerlendirmeyi kullanarak dışarıdan ürün almadan kendi kendine yeten bir ekosistem oluşturmaya çalıştım. Raf ömrü, ürün kalitesi ve paketlenmesi bu konuda fiyatı belirleyen kıstaslar. Bunları düzgün yaparsanız herkes geçimini çok rahat seradan, hayvancılıktan karşılayabilir." dedi.