Vali Çiftçi'den Öğretmenler Günü Mesajı

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiftçi, mesajında öğretmenlerin ilim ve irfan ışığını geleceğe taşıdıklarını ve öğrencilerin zihinlerini bilgiyle, gönüllerini de sevgiyle donattıklarını belirtti.

Öğretmenliğin tecrübe ve irfanla yoğrulan kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz, sahip oldukları bilgi ve birikimi öğrencilerine aktararak evlatlarımıza hem birer rehber, hem de rol model olmaktadır. Eğitim, milletimizin huzurlu ve müreffeh bir geleceğe ulaşmasının en temel anahtarıdır. Bu yolda medeniyetimizin köklü birikiminden ilham alarak çağın gereklerine uygun, milli ve manevi değerlerini özümsemiş bireyler yetiştirme görevini üstlenen maarif ordumuz, en büyük gücümüzdür. İlk emri 'oku' olan bir medeniyetin mensupları olarak, geçmişten günümüze uzanan ilim yolculuğumuz, Nizam-ül Mülk'ün medreselerinden, Şeyh Edebali'nin öğretilerine, Akşemsettin'in rehberliğinden bugüne kadar nice kıymetli alim ve eğitimcinin ışığında şekillenmiştir. Bu mirası geleceğe taşımak ve güçlü nesiller yetiştirmek, fedakarca çalışan öğretmenlerimiz için bir şeref ve vazgeçilmez bir sorumluluktur."