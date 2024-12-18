Vali Dallı'dan Taşköprü Postası'na Ziyaret

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Kastamonu Valisi Dallı, Taşköprü ilçesinde yayın hayatını sürdüren gazeteyi ziyaret etti.

Dallı, ilçenin tek basılı ve internet gazetesi olan Taşköprü Postası'nın imtiyaz sahibi Selçuk Özkan ile çalışanları tarafından karşılandı.

Gazetenin 2012 yılındaki ilk sayısını inceleyen Dallı, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Dallı, Taşköprü'nün tarihi ve turistik değerleriyle kadim bir kent olduğuna dikkati çekerek, "İlçenin tanıtımında gazete önemli bir boşluğu dolduruyor. Yayın hayatında başarılar diliyorum." dedi.